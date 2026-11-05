PTI MPA Javed Kosar Arrested at Anti-Terrorism Court in Rawalpindi
PTI MPA Javed Kosar arrested from ATC Rawalpindi gates and sent to Adiala Jail for one month under Three MP Order. DC notification issued on CP Rawalpindi's advice.
پاک تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رکن پنجاب اسمبلی جاوید کوثر کو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے گیٹ سے گرفتار کرلیا گیا ہے۔ انہیں تھری ایم پی او کے تحت ایک ماہ کے لیے نظربند کردیا گیا ہے۔
جاوید کوثر کی گرفتاری اور جیل منتقلی
جاوید کوثر جمعہ کو جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری صبح سے ہی عدالت کے باہر تعینات تھی۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
گرفتار ہونے کے بعد انہیں فوری طور پر تھانہ سول لائن منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے انہیں ایک ماہ کے لیے نظر بندی کا حکم نامہ جاری کردیا۔
جاوید کوثر کو نظر بندی کے احکامات کے تحت اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ سپرنٹنٹ اڈیالہ جیل کو انہیں حوالات میں منتقل کرنے کی ہدایات بھی فراہم کی گئی ہیں۔
نظر بندی کی سفارشات اور انتہائی حکمت عملی
ڈپٹی کمشنر کے مطابق جاوید کوثر کی نظر بندی کی سفارش سول پولیس افسر راولپنڈی کی جانب سے کی گئی تھی۔ یہ کارروائی علاقائی سیکیورٹی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے عمل میں آئی ہے۔
اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس کمیٹی نے بھی ان کی نظر بندی کی سفارش پیش کی تھی۔ ان دونوں سفارشات کی روشنی میں انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا۔
دیگر کارکنان کی گرفتاری اور تھانہ سول لائن
اس کارروائی کے دوران گوجر خان سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی ایم پی اے علاؤہ کے دو کارکنان بھی گرفتار کیے گئے۔
گرفتار کیے گئے ان کارکنان کو بھی اسی طرح کے قانونی کارروائی کے تحت تھانہ سول لائن لایا گیا۔
ان تمام گرفتار شدگان کو ایک ہی نوٹیفکیشن کے تحت تھری ایم پی او کے تحت ایک ماہ کے لیے نظر بندی کا حکم جاری کیا گیا ہے۔
عدالتی کارروائی اور مستقبل کی تیاریاں
جاوید کوثر جی ایچ کیو حملہ کیس میں پیشی کے لیے عدالت پہنچے تھے۔ اس کیس کی سماعت میں ان کی موجودگی ضروری مانی جاتی تھی۔
پولیس ذرائع کے مطابق عدالتی گیٹ سے ہی گرفتاری عمل میں لی گئی تاکہ کسی قسم کی ہنگامہ آرائی سے گریز کیا جا سکے۔
نظر بندی کا یہ فیصلہ ایک ماہ کے لیے ہے جس کے دوران وہ اڈیالہ جیل میں قید رہیں گے۔ اس مدت کے بعد دوبارہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔
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