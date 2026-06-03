Pakistann ki merchandise trade deficit 14% ghati

Pakistann ki merchandise trade deficit May 2026 mein 14% ghati hai, jisse ki importon mein badi giravat ki wajah se tha. Exports ki rakam May mein $2.70 billion tak pahunchi hai, jisse ki saal-bhar mein ki rakam $2.67 billion se kam 1% ki badhti hai.
KARACHI: Pakistann ki merchandise trade deficit sharaarat 14% saal-bhar mein May 2026 mein ghati, jisse ki importon mein badi giravat ki wajah se tha, is baat ka pata chala hai isliye ki The country ne May mein trade deficit ki rakam $2.58 billion post ki, jisse ki is saal ke May mein ki rakam $2.99 billion se kam hai aur April 2026 ki $4.26 billion deficit se kam 39% ka giravat hai.
Importon ki rakam $5.28 billion gai, jisse ki saal-bhar mein ki rakam $5.66 billion se kam 7% ki giravat hai aur April ki $6.73 billion se kam 21% ka giravat hai. Importon ki giravat ki wajah se hi monthly trade gap ka ehsaas hua hai, jisse ki Pakistan ki external account par dabav kam hua hai. Exports ki rakam May mein $2.70 billion tak pahunchi, jisse ki saal-bhar mein ki rakam $2.67 billion se kam 1% ki badhti hai.
Monthly basis par exports ki rakam April ki $2.47 billion se kam 10% tak badhti hai. Rupee terms mein exports ki rakam PKR 753.7 billion gai, jisse ki saal-bhar mein ki rakam PKR 752.4 billion se kam hai aur April ki PKR 688.7 billion se kam hai. widened during the first 11 months of fiscal year 2025-26. The trade gap reached $34.76 billion from July to May, up from $29.59 billion in the same period of the previous fiscal year.
Exports in the 11-month period fell 5% to $27.90 billion from $29.56 billion a year earlier, while imports rose 7% to $62.66 billion from $59.15 billion. Analysts say sustained export growth and tighter controls on non-essential imports will be critical to improving Pakistan's balance-of-payments position in the coming months
Pakistann Ki Merchandise Trade Deficit Importon Ki Giravat Exports Ki Badhti External Account Balance-Of-Payments Position
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