Pakistan's 'Operation Blue Star' and the Spirit of the Nation

The 'Operation Blue Star' was a significant event in Pakistan's history, symbolizing the nation's spirit of resistance and unity. It showcased the country's ability to overcome adversity with limited resources and its unwavering commitment to its principles.
قوموں کی تاریخ کے ماتھے پر کچھ لمحات ایسے تابندہ ستارے بن کر چمکتے ہیں جو محض گزرتے وقت کی چاپ نہیں ہوتے بلکہ وہ عصرِ رواں کا دھارا موڑنے والی ایک عظیم انقلابی لہر ثابت ہوتے ہیں۔ ’’معرکۂ حق‘‘ بھی تاریخِ پاکستان کا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے غیرتِ ملی کا وہ درخشندہ استعارہ ہے جس نے دنیا کی دجالی اور فرعونی قوتوں پر یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں کر دی کہ یہ سرزمین محض نقشے پر کھینچی گئی چند لکیروں کا نام نہیں بلکہ یہ کروڑوں دھڑکتے دلوں کے ایمان، لازوال شجاعت، بے مثال قربانی اور وطن سے والہانہ عشق کا ایک مقدس پیمان ہے۔ اس معرکے نے ثابت کیا کہ جب جذبۂ حریت بیدار ہو، جب دلوں میں ایمان کی حرارت موجزن ہو اور جب قوم اپنے نظریے اور وطن کے دفاع کے لیے متحد ہو جائے تو مادی وسائل کی کمی کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ بحیثیت مسلمان ہماری نسبتیں بدر کے ان 313 جان نثاروں سے جا ملتی ہیں جنھوں نے کم وسائل کے باوجود حق کو باطل پر غالب کر کے رہتی دنیا تک یہ سبق دیا کہ فتح کا دار و مدار ہتھیاروں کی کثرت پر نہیں بلکہ ایمان، یقین، اتحاد اور قیادت پر ہوتا ہے۔ معرکۂ حق بھی اسی روحِ ایمانی کا تسلسل تھا جہاں پاکستانی قوم نے اپنی خودداری کا علم بلند کرتے ہوئے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ہم ایک زندہ، باوقار اور سیسہ پلائی ہوئی قوم ہیں جو وطن کی حرمت پر کٹ مرنا جانتی ہے مگر سر جھکانا ہماری سرشت میں شامل نہیں۔ معرکۂ حق کی پہلی سالگرہ پر پوری قوم فخر، اعتماد اور جذبۂ تشکر کے ساتھ ان عظیم لمحات کو یاد کر رہی ہے جب ہندوستان نے پاکستان کو چیلنج کرنے کی کوشش کی مگر اسے ایسا دندان شکن جواب ملا جس کی بازگشت آج بھی عالمی دفاعی، عسکری اور سفارتی حلقوں میں سنائی دے رہی ہے۔ معرکۂ حق کے بعد پاکستان کے مقدر کا ستارہ جس آب و تاب سے چمکا، دنیا اس کی گواہ ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کو نئی عزت، وقار اور اعتماد حاصل ہوا۔ وہی سبز پاسپورٹ جسے کبھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج عزت و احترام کی علامت بنتا جارہا ہے۔ معرکۂ حق کے بعد سفارتی میدان میں پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کیں، وہ بھی تاریخ کا روشن باب بن چکی ہیں۔ امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی کے دوران جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک خاموشی اختیار کیے بیٹھے تھے، پاکستان نے جراتمندانہ سفارت کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کرانے اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا.
Pakistan Armed Forces and martyrs tribute on first anniversary of Operation Bunyanum MarsoosFormer cricketers Tauseef Ahmed and Moin Khan, along with Olympian Islahuddin, paid tribute to Pakistan Armed Forces and martyrs on the first anniversary of Operation Bunyanum Marsoos. They expressed pride in the Pakistani Armed Forces and the victory over India in the war.
Pakistan Armed Forces Issue Strong Warning | Strong Message to Hostile Forces and Operation Surrender: Latest UpdatesRead the latest news on Pakistan Armed Forces' strong warning and message to hostile forces along with updates on Pakistan Hajj Mission and transport plan to support pilgrims from Pakistan.
Annual 'Marka-e-Haq' Rally Held In Rawalpindi and QuettaLarge crowds gathered to mark the first anniversary of the 'Marka-e-Haq' operation, expressing support for Pakistan's armed forces in Rawalpindi and Quetta on Saturday.
IGP Police issues transfers and appoints orders of four DIGs, 16 policeofficersOn the auspicious occasion marking the first anniversary of Marka-e-Haq, Armed Forces extend heartfelt congratulations to the nation and all ranks of the Armed Forces.The Armed Forces extend heartfelt congratulations to the nation and all ranks of the Armed Forces on the first anniversary of Marka-e-Haq, a significant milestone in Pakistan's journey. The Armed Forces stand shoulder to shoulder with the people of Pakistan, reaffirming their unbreakable bond with the nation they proudly serve. The ceremonies held across the country to celebrate the victory of Marka-e-Haq and to honour the sacrifices of martyrs and veterans reflect the enduring spirit of courage, professionalism, and unity.
PM Shehbaz says Pakistan cannot be intimidated as nation marks Marka-e-Haq anniversaryPrime Minister Muhammad Shehbaz Sharif urged the nation to make the pledge to face the country’s adversaries like a ‘Steel Wall’ and work selflessly for the destined glory of the great homeland, while commemorating the sacrifices of martyrs during Marka-e-Haq.
Adviser Rana Sanaullah pays tribute to mothers, sisters, and law enforcement personnelAdviser to the prime minister, Rana Sanaullah, has expressed his condolences to mothers and sisters who have sacrificed their sons, brothers, and husbands for the nation. He also paid tribute to law enforcement personnel and the families of veterans and martyrs. Sanaullah also mentioned that Pakistan stands as a messenger of peace globally and that the Pakistani nation will resolve internal challenges with the same spirit and resolve.
