Pakistan News: Eid-ul-Fitr Restrictions Extended, New Business Hours Announced

The Eid-ul-Fitr holiday has come to an end, and the 'Kafaat-e-Shahari' campaign has resumed in Islamabad. The federal capital's markets and shopping malls will be closed by 8 PM. The Islamabad State Administration has issued a new notification regarding business hours, which will come into effect from 1st June 2026. However, pharmacies, hospitals, medical laboratories, and medical stores have been exempted from these restrictions. Petrol pumps and CNG stations will remain open as usual. The dairy and grocery shops will not have new opening hours. The Jamia and Pedal courts, as well as sports facilities, have also been exempted. Similarly, IT companies and call centers can continue to operate as usual. Restaurants, food outlets, and food delivery services will be closed by 10 PM. The sale of vegetables, fruits, flowers, and groceries will also be restricted to 10 PM. The notification does not include any restrictions on the services of e-commerce platforms and courier services. The wedding halls and markets will be closed by 10 PM, while private events will also be restricted to 10 PM. It is worth noting that energy conservation measures have led to the restriction of business hours.
عیدالاضحیٰ کے گزرتے ہی کفایت شعاری مہم پھر شروع کردی گئی، جس کے تحت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ اسلام آباد نے کاروباری اوقات سے متعلق نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق اسلام آباد میں نئی پابندیاں یکم جون 2026 سے نافذ العمل ہوں گی، تاہم اس میں فارمیسیز، اسپتال، میڈیکل لیبارٹریز اور میڈیکل اسٹورز کو پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ نوٹی فکیشن کے مطابق پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ دودھ اور ڈیری شاپس پر نئے اوقات کی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ جمز اور پیڈل کورٹس سمیت اسپورٹس سہولیات بھی مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ اسی طرح آئی ٹی کمپنیاں اور کال سینٹرز معمول کے مطابق کام جاری رکھ سکیں گے۔ ریسٹورنٹس، فوڈ آؤٹ لیٹس اور تندور رات 10 بجے بند ہوں گے۔ کریانہ، سبزی، پھل اور بیکری شاپس کے لیے بھی رات 10 بجے بندش کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹی فکیشن کے مطابق ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ شادی ہالز اور مارکیز رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب کہ نجی مقامات پر ہونے والی تقریبات پر بھی رات 10 بجے کی پابندی لاگو ہوگی۔ واضح رہے کہ توانائی بچت اقدامات کے تحت کاروباری سرگرمیوں کے اوقات محدود کیے گئے ہیں۔ ضلعی مجسٹریٹ اسلام آباد کا یہ نوٹیفکیشن اگلے احکامات تک مؤثر رہے گا۔ایف بی آر ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں پھر ناکام، 860 ارب سے زائد شارٹ فال کا خدشہسونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں مزید مہنگا، چاندی کی قیمت کم ہوگئ.
عیدالاضحیٰ کے گزرتے ہی کفایت شعاری مہم پھر شروع کردی گئی، جس کے تحت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ اسلام آباد نے کاروباری اوقات سے متعلق نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق اسلام آباد میں نئی پابندیاں یکم جون 2026 سے نافذ العمل ہوں گی، تاہم اس میں فارمیسیز، اسپتال، میڈیکل لیبارٹریز اور میڈیکل اسٹورز کو پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ نوٹی فکیشن کے مطابق پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ دودھ اور ڈیری شاپس پر نئے اوقات کی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ جمز اور پیڈل کورٹس سمیت اسپورٹس سہولیات بھی مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ اسی طرح آئی ٹی کمپنیاں اور کال سینٹرز معمول کے مطابق کام جاری رکھ سکیں گے۔ ریسٹورنٹس، فوڈ آؤٹ لیٹس اور تندور رات 10 بجے بند ہوں گے۔ کریانہ، سبزی، پھل اور بیکری شاپس کے لیے بھی رات 10 بجے بندش کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹی فکیشن کے مطابق ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ شادی ہالز اور مارکیز رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب کہ نجی مقامات پر ہونے والی تقریبات پر بھی رات 10 بجے کی پابندی لاگو ہوگی۔ واضح رہے کہ توانائی بچت اقدامات کے تحت کاروباری سرگرمیوں کے اوقات محدود کیے گئے ہیں۔ ضلعی مجسٹریٹ اسلام آباد کا یہ نوٹیفکیشن اگلے احکامات تک مؤثر رہے گا۔ایف بی آر ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں پھر ناکام، 860 ارب سے زائد شارٹ فال کا خدشہسونا عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں مزید مہنگا، چاندی کی قیمت کم ہوگئ
Eid-Ul-Fitr Kafaat-E-Shahari Islamabad Business Hours Pharmacies Hospitals Medical Laboratories Medical Stores Petrol Pumps CNG Stations Dairy And Grocery Shops Jamia And Pedal Courts Sports Facilities IT Companies Call Centers Restaurants Food Outlets Food Delivery Services Wedding Halls Markets Private Events Energy Conservation Measures Business Hours Restriction
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakistan Playing XI announced for first Australia ODIPakistan name playing XI for first Australia ODI as Arafat Minhas makes debut and Sahibzada, Moaz open.
Read more »
Karachi cleanup operation continues after Eid-ul-AdhaTariq Ali Nizamani, said planning and effective strategy implemented for Eid-ul-Adha cleanliness operation have delivered encouraging results,
Read more »
khatam ul anbiya head quarter announce new sop for using strait of hurmozآبنائے ہرمز سے بغیر اجازت جہاز گزرانے اور مداخلت کے نتائج خطرناک ہوں گے، خاتم الانبیا ہیڈکواٹر
Read more »
More than two million animals sacrificed across Punjab on Eid-ul-AdhaDespite inflation and rising household expenses, the spirit of sacrifice remained strong across Punjab during Eid-ul-Azha, with official figures showing a
Read more »
The harms of eating too much meat and overeating on Eid-ul-Adhaغیر متوازن غذا کے استعمال سے بدہضمی، گیس، پیٹ درد اور گیسٹرواینٹرائٹس جیسے مسائل عام ہو جاتے ہیں
Read more »
Markets, shops to close at 8 pm as Islamabad reinforces smart lockdownThe authorities in Islamabad have announced enforcing revised business operating hours ordering markets, shopping malls and shops to shut down at 8:00 pm,
Read more »