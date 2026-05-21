Pakistan's diplomatic initiatives in the Middle East

Pakistan has been actively engaging in diplomatic initiatives in the Middle East, focusing on Iran, Saudi Arabia, the United States, and China. These efforts aim to establish Pakistan as a neutral mediator and a responsible actor in the region.
مشرق وسطیٰ ایک بار پھر تاریخ کے اُس دہانے پر کھڑا ہے جہاں توپ اور میز ِ مذاکرات ایک دوسرے کے بالمقابل رکھے جا چکے ہیں۔ فضاؤں میں سیاسی بیانات کی گھن گرج بھی سنائی دے رہی ہے اور پس پردہ سفارت کاری کی سرگوشیاں بھی جاری ہیں۔ تہران، واشنگٹن، تل ابیب، ریاض، بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان چلنے والی خاموش نقل و حرکت نے عالمی سیاست کو ایک ایسے نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ایک غلط فیصلہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی سلامتی کے پورے ڈھانچے کو ہلا سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں کا اچانک تیز ہو جانا محض اتفاق نہیں بلکہ اس امر کا اظہار ہے کہ اسلام آباد اب صرف ایک تماشائی ریاست نہیں رہنا چاہتا بلکہ وہ خود کو ایک ذمے دار، متوازن اور قابلِ اعتماد ثالث کے طور پر منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محسن نقوی کے مختصر وقفے میں تہران کے مسلسل دورے، ایرانی قیادت سے غیرمعمولی ملاقاتیں، بلوچستان میں عسکری و سیاسی قیادت کی ہنگامی مشاورت اور اس پورے عمل پر سعودی عرب کی علانیہ تحسین اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خطے میں ایک بڑا سفارتی کھیل جاری ہے جس کے نتائج آیندہ کئی برسوں کی سیاست کا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں اکثر وہی ممالک مؤثر ثابت ہوتے ہیں جو جنگ اور امن کے درمیان پل تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پاکستان کی حالیہ سرغامی اسی تناظر میں دیکھی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان نے ایک ایسی سفارتی حکمت عملی اختیار کی ہے جس میں بیک وقت تہران، ریاض، واشنگٹن اور بیجنگ سے رابطہ برقرار رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی کھلے الفاظ میں تعریف غیرمعمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ دراصل ایک سفارتی توثیق ہے کہ اسلام آباد اب صرف علاقائی تنازعات کا متاثرہ فریق نہیں بلکہ ان کے حل میں کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی آ چکا ہے۔ یہ امر بھی کم اہم نہیں کہ پاکستان کی اس سفارتی پیش رفت کے پیچھے صرف خارجی عوامل نہیں بلکہ داخلی تقاضے بھی کارفرما.
مشرق وسطیٰ ایک بار پھر تاریخ کے اُس دہانے پر کھڑا ہے جہاں توپ اور میز ِ مذاکرات ایک دوسرے کے بالمقابل رکھے جا چکے ہیں۔ فضاؤں میں سیاسی بیانات کی گھن گرج بھی سنائی دے رہی ہے اور پس پردہ سفارت کاری کی سرگوشیاں بھی جاری ہیں۔ تہران، واشنگٹن، تل ابیب، ریاض، بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان چلنے والی خاموش نقل و حرکت نے عالمی سیاست کو ایک ایسے نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ایک غلط فیصلہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی سلامتی کے پورے ڈھانچے کو ہلا سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں کا اچانک تیز ہو جانا محض اتفاق نہیں بلکہ اس امر کا اظہار ہے کہ اسلام آباد اب صرف ایک تماشائی ریاست نہیں رہنا چاہتا بلکہ وہ خود کو ایک ذمے دار، متوازن اور قابلِ اعتماد ثالث کے طور پر منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محسن نقوی کے مختصر وقفے میں تہران کے مسلسل دورے، ایرانی قیادت سے غیرمعمولی ملاقاتیں، بلوچستان میں عسکری و سیاسی قیادت کی ہنگامی مشاورت اور اس پورے عمل پر سعودی عرب کی علانیہ تحسین اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خطے میں ایک بڑا سفارتی کھیل جاری ہے جس کے نتائج آیندہ کئی برسوں کی سیاست کا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں اکثر وہی ممالک مؤثر ثابت ہوتے ہیں جو جنگ اور امن کے درمیان پل تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پاکستان کی حالیہ سرغامی اسی تناظر میں دیکھی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان نے ایک ایسی سفارتی حکمت عملی اختیار کی ہے جس میں بیک وقت تہران، ریاض، واشنگٹن اور بیجنگ سے رابطہ برقرار رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی کھلے الفاظ میں تعریف غیرمعمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ دراصل ایک سفارتی توثیق ہے کہ اسلام آباد اب صرف علاقائی تنازعات کا متاثرہ فریق نہیں بلکہ ان کے حل میں کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی آ چکا ہے۔ یہ امر بھی کم اہم نہیں کہ پاکستان کی اس سفارتی پیش رفت کے پیچھے صرف خارجی عوامل نہیں بلکہ داخلی تقاضے بھی کارفرما
Middle East Pakistan's Diplomacy Iran Saudi Arabia United States China Mediation Peaceful Resolution
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakistan and China mark 75th anniversary of diplomatic relations in National Assembly and SenateTwo House of Parliament representatives have moved resolutions to celebrate the 75th anniversary of diplomatic relations between Pakistan and China. The resolutions express Pakistan's commitment to deepen and broaden bilateral relations in various areas of cooperation.
Read more »
Pakistan to build strategic petroleum reserves for up to 3 monthsIn view of continuing tensions in the Middle East and fears of a possible energy crisis, preparations have begun for the establishment of strategic reserves of petroleum products across the country.
Read more »
UK eases sanctions on Russian jet fuel and diesel importsBritish leader Keir Starmer defended Wednesday a contentious move to ease sanctions on imports of Russian jet fuel and diesel as the Middle East war causes
Read more »
President, PM greet China on 75th anniversary of Pak-China diplomatic tiesPresident Asif Ali Zardari has extended warm felicitations to President Xi Jinping and the people of China on the 75th anniversary of Pakistan-China diplomatic
Read more »
Mohsin Naqvi meets Iranian FM as Pakistan intensifies regional diplomacyInterior Minister Mohsin Naqvi meets Iranian leadership in Tehran as Pakistan accelerates diplomatic efforts to support ceasefire and US-Iran negotiations
Read more »
PM Shehbaz, President Zardari laud Xi's belt and road initiative, Pak-China friendshipPrime Minister Shehbaz Sharif, addressing a ceremony related to marking of 75th anniversary of Pakistan-China diplomatic relations on behalf of the Government
Read more »