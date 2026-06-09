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Pakistan's Free-Lancers and Small Businesses Contribute to Currency Fluctuation

Economy News

Pakistan's Free-Lancers and Small Businesses Contribute to Currency Fluctuation
Free-LancingSmall BusinessesCurrency Fluctuation
📆09/06/2026 3:52 am
📰arynewsud
127 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 63%

The article discusses the impact of free-lancing and small businesses on Pakistan's currency fluctuation. It highlights the significant contribution of these sectors in terms of foreign exchange earnings and the lack of government support for them.

حکومت آئندہ چند روز میں بجٹ پیش کرنے جارہی ہے جس کے ساتھ ہی ایوانِ تجارت و صنعت اور مختلف تجارتی تنظیموں کی جانب سے مطالبات اور تجاویز بھی سامنے آرہی ہیں۔ تاجروں اور کاروباری تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ ٹیکس ریٹ کو کم کرنا اور ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے۔ اس سال وفاق ایوان ہائے تجارت و صنعت کی جانب سے دو الگ الگ شیڈو بجٹ پیش کیے گئے ہیں۔ لاہور میں‌ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ اور یو بی جی کے پیٹرن انچیف ایس ایم تنویر نے پہلا جب کہ دوسرا شیڈو بجٹ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر اور بزنس مین پینل پروگریسیو کے چیئرمین ثاقب فیاض مگوں، نائب صدر ایف پی سی سی آئی امان پراچہ اور شبیر منشاء نے کراچی میں پیش کیا۔ عاطف اکرام شیخ نے شیڈو بجٹ میں‌ حکومت پر زور دیا کہ صنعتی ترقی کے لیے پانچ سالہ اصلاحاتی پروگرام شروع کرے جس میں صنعتوں کو ریلیف دینے کے اقدامات، سرمایہ کاری میں اضافے کی حکمتِ عملی کے ذریعے ٹیکس محصولات میں قدرتی اضافے کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے آئندہ پانچ سال میں ترقی کی شرح ساڑھے اٹھ فیصد کرنے کے علاوہ فی کس آمدن کو 2900 ڈالر تک پہنچانے کے اہداف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی شرحِ سود میں کمی کے ذریعے 40 ارب ڈالر کے تجارتی خسارے کو ختم کیا جائے گا۔ ایف پی سی سی آئی شیڈو بجٹ دستاویزات کے مطابق یہ تمام اہداف اس وقت پورے ہوں گے جب سیلز ٹیکس کی شرح 18 فیصد سے کم کر کے 15 فیصد کی جائے گی۔ انکم ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد کی جائے گی۔ اور تجارتی قرضوں پر سود کی شرح کم کی جائے گی۔ اسی طرح کراچی پریس کلب میں میڈیا کانفرنس میں ثاقب فیاض مگوں کا کہنا تھا کہ حکومت سپر ٹیکس ختم کرے، فکس ٹیکس رجیم کو بحال اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے سہولت دی جائے۔ سپر ٹیکس ختم اور کاٹن سیڈ سے ٹیکس کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ ٹیکس ادا کرنے والوں کو ٹیکس جمع کرنے والی مشینری پر اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح ملک کے سب سے بڑے ایوان تجارت و صنعت کے سی سی آئی سمیت دیگر چیمبرز نے بھی اپنی بجٹ تجاویز میں وہی باتیں دہرائی ہیں جو اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔ تاجروں اور صنعت کاروں کی جانب سے مطالبات اپنی جگہ مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کاروباری، صنعتی اور خصوصاً برآمدی شعبے کو جتنی بھی مراعات دی گئی ہیں۔ وہ معیشت میں ایک بڑی تبدیلی لانے میں ناکام رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس، سستے قرضوں، ایندھن کی قیمتوں میں کمی اور دیگر مراعات کے باوجود ملکی برآمدات میں 30 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ مگر دو شعبے ایسے ہیں جو نہ تو کسی ٹیکس ریلیف کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی حکومت سے مراعات طلب کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ دو شعبے نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کما رہے ہیں بلکہ ملک اور بیرونِ ملک اپنی اسکلز کی بنیاد پر خدمات فراہم کرکے اور مختلف کام کرکے اہلِ خانہ کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ یہ دو شعبے ہیں فری لانسنگ اور سمندر پار مقیم پاکستانی.

حکومت آئندہ چند روز میں بجٹ پیش کرنے جارہی ہے جس کے ساتھ ہی ایوانِ تجارت و صنعت اور مختلف تجارتی تنظیموں کی جانب سے مطالبات اور تجاویز بھی سامنے آرہی ہیں۔ تاجروں اور کاروباری تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ ٹیکس ریٹ کو کم کرنا اور ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے۔ اس سال وفاق ایوان ہائے تجارت و صنعت کی جانب سے دو الگ الگ شیڈو بجٹ پیش کیے گئے ہیں۔ لاہور میں‌ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ اور یو بی جی کے پیٹرن انچیف ایس ایم تنویر نے پہلا جب کہ دوسرا شیڈو بجٹ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر اور بزنس مین پینل پروگریسیو کے چیئرمین ثاقب فیاض مگوں، نائب صدر ایف پی سی سی آئی امان پراچہ اور شبیر منشاء نے کراچی میں پیش کیا۔ عاطف اکرام شیخ نے شیڈو بجٹ میں‌ حکومت پر زور دیا کہ صنعتی ترقی کے لیے پانچ سالہ اصلاحاتی پروگرام شروع کرے جس میں صنعتوں کو ریلیف دینے کے اقدامات، سرمایہ کاری میں اضافے کی حکمتِ عملی کے ذریعے ٹیکس محصولات میں قدرتی اضافے کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے آئندہ پانچ سال میں ترقی کی شرح ساڑھے اٹھ فیصد کرنے کے علاوہ فی کس آمدن کو 2900 ڈالر تک پہنچانے کے اہداف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی شرحِ سود میں کمی کے ذریعے 40 ارب ڈالر کے تجارتی خسارے کو ختم کیا جائے گا۔ ایف پی سی سی آئی شیڈو بجٹ دستاویزات کے مطابق یہ تمام اہداف اس وقت پورے ہوں گے جب سیلز ٹیکس کی شرح 18 فیصد سے کم کر کے 15 فیصد کی جائے گی۔ انکم ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد کی جائے گی۔ اور تجارتی قرضوں پر سود کی شرح کم کی جائے گی۔ اسی طرح کراچی پریس کلب میں میڈیا کانفرنس میں ثاقب فیاض مگوں کا کہنا تھا کہ حکومت سپر ٹیکس ختم کرے، فکس ٹیکس رجیم کو بحال اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے سہولت دی جائے۔ سپر ٹیکس ختم اور کاٹن سیڈ سے ٹیکس کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ ٹیکس ادا کرنے والوں کو ٹیکس جمع کرنے والی مشینری پر اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح ملک کے سب سے بڑے ایوان تجارت و صنعت کے سی سی آئی سمیت دیگر چیمبرز نے بھی اپنی بجٹ تجاویز میں وہی باتیں دہرائی ہیں جو اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔ تاجروں اور صنعت کاروں کی جانب سے مطالبات اپنی جگہ مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کاروباری، صنعتی اور خصوصاً برآمدی شعبے کو جتنی بھی مراعات دی گئی ہیں۔ وہ معیشت میں ایک بڑی تبدیلی لانے میں ناکام رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس، سستے قرضوں، ایندھن کی قیمتوں میں کمی اور دیگر مراعات کے باوجود ملکی برآمدات میں 30 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ مگر دو شعبے ایسے ہیں جو نہ تو کسی ٹیکس ریلیف کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی حکومت سے مراعات طلب کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ دو شعبے نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کما رہے ہیں بلکہ ملک اور بیرونِ ملک اپنی اسکلز کی بنیاد پر خدمات فراہم کرکے اور مختلف کام کرکے اہلِ خانہ کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ یہ دو شعبے ہیں فری لانسنگ اور سمندر پار مقیم پاکستانی

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arynewsud /  🏆 5. in PK

Free-Lancing Small Businesses Currency Fluctuation Pakistan's Economy Government Support

 

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