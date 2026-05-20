Pakistan faces severe fuel shortage crisis, refinery owners call for action

The news discusses the fuel shortage crisis in Pakistan due to the closure of the Bab-e-Amir oil refinery on the Iranian border by the Saudi-led coalition and the subsequent smuggling of Iranian fuel into the country. Refineries in Pakistan are facing the consequences of this situation, with a significant increase in smuggling cases of Iranian fuel. The crisis has greatly impacted the refinery industry, causing significant losses and threatening the financial stability of these establishments. The impact has also been felt in the national economy, leading to a severe fuel shortage crisis.
امریکا اور ایران کے درمیان جاری جنگ اورابنایے ہوئے "ہرمزکی بنڈش" کے باعث جہاں دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، وہیں پاکستان میں ایران سے اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات نے مقامی آئل ریفائنریوں کیلیے سنگین خطرات پیدا کردیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ دو ماہ سے رکھوٹا ہوا "ہرمز کی بنڈش" ہونے کے باعث پاکستان کا ہفتہ وار تیل ڈیمپمنٹ بل 300 ملین ڈالر سے بڑھ کر 800 ملین ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جس سے ملکی معیشت شدید دباو پر ہے۔ صورتحال میں ایرانی ڈیزل اور پٹرول اسمگلنگ میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کی بڑی ریفائنریاں پارکو، پاکستان ریفائنری لمیٹڈ، نیشنل ریفائنری اوراٹک ریفائنری نے مشترکہ طور پر اوگرا کے چیئرمین کو خط لکھ کر خبردارکیاہے کہ اسمگل شدہ ایرانی تیل مقامی ریفائنریوں کی پیداوار اور کاروبارکیلیے بڑاخطرہ بن چکاہے۔ 3 ریفائنریوں نے مؤقف اختیارکیا کہ مقامی پیداوار میں کمی کے بجائے حکومت کو سرحد پار غیرقانونی تیل کی آمد روکنے کیلیے مؤثر اقدامات کرنا چاہیے۔ خط میں کہاگیاکہ اگر غیرقانونی کاروبارکو نہ روکا گیا تو صورتحال ماضی کی طرح مزیدخراب ہو سکتی ہے۔ اس سے ریفائنریوں کی پیداوار، مالی استحکام اور ملکی سپلائی چین سوچ میں شدید متاثر ہوجائیگی۔ رپورٹس کے مطابق روزانہ تقریباً 5 ہزار ٹن اسمگل شدہ ڈیزل پاکستان لایا جارہاہے، جو ملک میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی مجموعی طلب میں سے 23 فیصد بنتاہے۔ ادھر سعودی عرب اور کویت نے حالیہ دنوں میں پاکستان کو تیل کی فراہمی بڑھادی ہے، تاکہ ممکنہ بحران سے بچاجاسکتاہے۔ صنعتی حلقوں نے بلوچستان حکومت کے اس بیان پر بھی تشویش ظاہرکی ہے، جس میں صوبے میں ایرانی ڈیزل 280 روپے فی لیٹر فروخت کرنے کی اجازت دینے کی تجویز دی گئی تھی۔ ریفائنری مالکان کے مطابق اگر اسمگل شدہ مصنوعات کی روک تھام نہ کی گئی تو مقامی ریفائنریوں میں اربوں ڈالرکی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ اہداف پر اتفاقِ رائے ہونے کا امکان ایف بی آر کا تمام فیلڈ فارمشنز میں ہفتہ وار تعطیل ختم کرنے کا اعلان بھی کیاگیاہے.
Fuel Shortage Crisis Bab-E-Amir Oil Refinery Closure Smuggling Of Iranian Fuel Iranian Fuel Scarcity Pakistan-Iran Relations Refineries In Pakistan
