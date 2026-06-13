RegeringenInveterar 5,29 Miljarder Rupier i Kompetensutveckling för 120 000 unga i Pakistan

Den pakistanska federala regeringen har tillsatt 5,29 miljarder rupier för att träna 120 000 unga människor i digitala färdigheter genom Prime Minister Youth Skills Development Programme, medan kritiker pekar på brist på sysselsättningsprogram och fortsatta Nedskärningar och privatiseringar som hotar jobb.

föderal regering har aviserat en investering på 5,29 miljarder rupier under premiärminister Shehbaz Sharifsprogram för ungdoms kompetensutveckling för att utbilda cirka 120 000 unga människor inom IT och digitala färdigheter.

Utbildningsinitiativet riktar sig till ungdomen iPakistan där cirka 67 procent av befolkningen är under 30 år och betonar att de är landets största styrka. Finansminister Muhammad Aurangzeb framhöll under budgetpresentationen att regeringen strävar efter att ge unga människor modern teknisk och yrkesutbildning för att de ska kunna spela en aktiv roll i landets ekonomiska tillväxt. Trots denna fokus på kompetensutveckling har budgeten inte inkluderat ett dedikerat storskaligt program för sysselsättningsskapande bredvid detta utbildningsinitiativ trots oro över stigande arbetslöshet.

Samtidigt har regeringen nyligen slutat sammanlagt och avvecklat flera departement vilket lett till att tusentals anställda förlorat sina jobb. Vissa statliga institutioner har privatiserats och ytterligare privatiseringsplaner påstås vara under övervägande trots opposition från arbetargrupper och berörda arbetare





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