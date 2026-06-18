Rowan saal traffic houndthaat mein zakhmiyon aur maut mein kami, heavy gaariyon ke houndthaat 49 fouzad kam

Traffic police ne 1 January se 17 June 2026 ke dauraan traffic houndthaat ke aadr-o-shaumar jari kiye hain. Mahlak traffic houndthaat mein 30 fouzad, maut mein 29 fouzad, zakhmiyon mein 35 fouzad aur heavy gaariyon ke houndthaat mein 49 fouzad kami record ki gayi hai. Police ka kehna hai ke yeh musbat tabdili moasar hikmat-e-amali, KRAAT, traffic qawaid par sakhti aur raod safety ilaajaat ke bais mumkin hui.

Rowan saal traffic houndthaat mein zakhmi hone waley shakhs ki tadad 574 rahi, heavy traffic kay 78 houndthaat report hoyye traffic police ki janib se 1 January se 17 June tak sal 2025 aur 2026 ke dauraan pes aney waley traffic houndthaat kay hawaley se aadr-o-shaumar jari kiye gaye hain.

Tarjuman traffic police ke mutabiq aadr-o-shaumar aur is ka jiiza qaidi shehron ko traffic houndthaat, maut-o-zakhmiyon ki shahar mein aaney wali numayandi kami se agah karna aur traffic qawaid ki pabandi ke zariye insani janoan ke tahaffuz ki ahamiat ko ujagar karna hai.

Aadr-o-shaumar ke mutabiq 1 January ta 17 June 2026 ke dauraan mahlak traffic houndthaat kay 313 kasray report hoyye jabkay guzishta sal 2025 ke isi arsay mein yeh tadad 447 thi, is tarah mahlak houndthaat mein 30 fouzad kami record ki gayi hai jabkay jaani naksaan ke hawaley se rowan sal mazkura muddat ke dauraan traffic houndthaat mein 339 afraad jaan ki baazi haar gaye jabkay 2025 ke isi arsay mein maut ki tadad 477 thi, is tarah maut mein 29 fouzad numayandi haqiqi hui hai.

Tarjuman ke mutabiq zakhmiyon kay aadr-o-shaumar ke mutabiq rowan sal traffic houndthaat mein zakhmi hone waley shakhs ki tadad 574 rahi jabkay guzishta sal 2025 mein isi muddat ke dauraan 886 afraad zakhmi hoyye thay aur is tarah zakhmiyon ki tadad mein 35 fouzad kami record ki gayi hai. Mahakma traffic police ke mutabiq heavy gaariyon se mutaliq houndthaat kay jiiza ke mutabiq sal 2026 mein aise 78 houndthaat report hoyye jabkay sal 2025 mein yeh tadad 154 thi, is tarah heavy gaariyon ke houndthaat mein 49 fouzad numayandi haqiqi hui hai.

Tarjuman ke mutabiq traffic police ka moasar hikmat-e-amali, houndthaat kay baad tahqeeqat ke liye KRAAT kay qiyam, traffic qawaid par sakhti se amal dar-amal, moasar nigrani aur raod safety ilaajaat ke bais houndthaat, maut aur zakhmiyon ki tadad mein yeh musbat aur hoshala afrada tabdili dekhne mein aai hai. Karachi traffic police ne shehron se apil ki hai ke woh traffic qawaid ki mukammal pabandi karein, raftar ko qaboo mein rakhein, over speeding se gureez karein, line discipline ki pabandi ko yakeeni banayein, helmet aur seat belt ka laazmi istemaal karein aur doraan-e-driving mobile phone ke istemaal se gureez karate hue ehtiyat ka mazahir karein takay qeemti insani janoan ke tahaffuz ko mumkin banaya ja sake.

Awaam ko suhoolat dana hai takh priority hai, Wazir-e-Aala Sindh Murad Ali Shah ki post budget press conference Karachi mein bhari jrmanon ki khlif transporters ki hartal, shehri severe problems ka shikar khbr aur haalat haazir ha se mutaliq Pakistan ki sb se ziada visit ki jane wali web site hai. Is web site par shayishidah tamam mawad kay jumla hoqaq be-haq Express Media Group mehfooz hain





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