Russian jets intercept British surveillance aircraft over Black Sea, UK defence minister warns of 'serious consequences' for Russian aggression

The defence ministry statement highlights the dangerous and unacceptable behavior of Russian pilots towards an unarmed aircraft operating in international airspace. The incident occurred during a routine flight in international airspace as part of the UK's work alongside allies to secure NATO's Eastern Flank. The surveillance aircraft was forced to disable its autopilot system due to the close proximity of a Russian Su-35 aircraft. Another Russian Su-27 aircraft conducted six passes in front of the British aircraft. The UK defence minister, John Healey, stated that the incident would not deter the UK's commitment to defend NATO, allies, and interests from Russian aggression. The UK monitoring mission involving around 500 personnel saw UK aircraft fly more than 450 hours and a navy frigate cover several thousand nautical miles to track and 'see off' three Russian submarines in Atlantic waters near vital undersea cables and pipelines. The UK government formally complained to the Russian embassy about the air incident.

Russian jets repeatedly and dangerously intercepted a British surveillance aircraft over the Black Sea, creating a serious risk of accidents and potential escalation. The incident occurred during a routine flight in international airspace as part of the UK's work alongside allies to secure NATO's Eastern Flank.

The surveillance aircraft was forced to disable its autopilot system due to the close proximity of a Russian Su-35 aircraft. Another Russian Su-27 aircraft conducted six passes in front of the British aircraft. The UK defence minister, John Healey, stated that the incident would not deter the UK's commitment to defend NATO, allies, and interests from Russian aggression.

The UK monitoring mission involving around 500 personnel saw UK aircraft fly more than 450 hours and a navy frigate cover several thousand nautical miles to track and 'see off' three Russian submarines in Atlantic waters near vital undersea cables and pipelines. The UK government formally complained to the Russian embassy about the air incident





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