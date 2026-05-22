‘Married at First Sight’: Three women accuse reality show of rape and sexual abuse

Three women who appeared on the British reality show ‘Married at First Sight’ have accused their spouses of rape and sexual abuse, sparking a debate on the industry practices.
بی بی سی کی نئی دستاویزی رپورٹ میں ریئلٹی شو ‘Married at First Sight’ کی تین خواتین کے ساتھ زیادتی کے الزامات سامنے آئے ہیں، جہاں سابق خواتین شرکاء نے شو کے دوران جنسی زیادتی، جسمانی تشدد اور دھمکیوں جیسے سنگین الزامات عائد کر دیے۔ ان انکشافات کے بعد برطانوی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ریئلٹی ٹی وی انڈسٹری کے طریقہ کار پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ یہ شو ایک منفرد مگر متنازع تصور کے تحت بنایا گیا ہے، جس میں مکمل اجنبی افراد کی پہلی ملاقات براہِ راست شادی کی صورت میں کرائی جاتی ہے۔ بعد ازاں ان سے ازدواجی زندگی گزارنے اور تعلقات قائم کرنے کی توقع کی جاتی ہے، جبکہ کسی بھی اختلاف یا انکار کی صورت میں نام نہاد ماہرین کا پینل کیمروں کے سامنے ان سے سوالات کرتا ہے۔ معاملہ اس وقت سنگین رخ اختیار کر گیا جب بی بی سی کی نئی دستاویزی رپورٹ ‘دی ڈارک سائیڈ آف میریڈ ایٹ فرسٹ سائٹ' سامنے آئی۔ رپورٹ میں تین سابق خواتین شرکاء نے اپنے شوہروں پر ریپ اور جنسی زیادتی کے الزامات لگائے ہیں۔ متاثرہ خواتین میں شامل ایک شریک نے انکشاف کیا کہ شو کے ہنی مون مرحلے کے دوران اس کے ازدواجی تعلقات جلد ہی جسمانی اور جنسی تشدد میں بدل گئے۔ خاتون کے مطابق اس کے شوہر نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو اس پر تیزاب سے حملہ کروا دیا جائے گا۔ خاتون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے تمام صورتحال سے پروڈکشن کمپنی کو آگاہ کیا، لیکن اس کے باوجود نہ صرف شو کی ریکارڈنگ جاری رکھی گئی بلکہ پروگرام کو نشر بھی کر دیا گیا۔ ان الزامات کے بعد ریئلٹی ٹی وی شوز میں شرکاء کی ذہنی اور جسمانی حفاظت سے متعلق سوالات ایک بار پھر شدت سے اٹھنے لگے۔ بی بی سی کی دستاویزی رپورٹ میں ریئلٹی ٹی وی انڈسٹری کے پسِ پردہ ماحول، شرکاء پر دباؤ اور ریٹنگز کی دوڑ میں انسانی مسائل کو نظرانداز کرنے جیسے معاملات پر بھی سخت سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ تفریح کے نام پر بنائے جانے والے ایسے پروگراموں میں شرکاء کی سلامتی کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔’بے وفائی پر ایک غلطی معاف کی جاسکتی ہے'.
