Rawalakot mein normal life wapas, banned JAAC ke protest ke baad mutalba aur tajweez

آزاد جموں و کشmir ke Rawalakot shehar mein banned JAAC ke protest ke darmiyan hui achanak Halat ke baad normal life wapas aane ka e'laan kiya gaya hai,authorities ke mutabiq security forces ne situation ko control mein le liya aur Taleemi,tijari aur social activities jaari hain.

آزاد جموں و کشmir کے dowravi haul mein se Rawalakot mein bhi,aik chhoti si achanak Halat ke baad,jis ko jaldi control mein le liya gaya,normal life jaari hai,24NewsHD TV channel ne Monday ko report karta hai.

Report ke mutabiq,authorities ne ek jamaat ko jisay miscreants kaha gaya,jo banned action committee se mutaliq tha,Rawalakot mein 7 June ki shaam ko law and order ko tabah karne ki koshish ki. Report mein keha gaya hai ke security personnel un shakhson ko bhagane ke baad aameen peace aur stability wapas kar di. Authorities ne keha hai ke situation ab poori tarah control mein hai aur daily life normal ho gaya hai.

Taleemi idaron,tijari marks aur social activities bil mushkil se aage badh rahe hain. Report mein aur keha gaya hai ke Azad Kashmir Police aur doosri law enforcement agencies citizenship ki hifazat aur state ke writ ko qaim rakhne ke liya mehnat kar rahe hain. Channel ke mutabiq,Rawalakot ke reisne, AJK ke doosre districton ki tarah,protest call ko asar nahi diya aur un ki koshishon ke bawajood normal routines jaari rakh diye.

AFP ne report kiya ke Pakistan-administered Kashmir mein police aur banned activist group ke darmiyan gusan mein 7 logjan mare gaye aur dozron gzagit hue,jist officials ne Monday ko confirm karta hai. Banned hui Joint Awami Action Committee (JAAC), jo economic aur governance reforms ke liye dangal karti hai,ne kaha hai ke local government ne anti-terrorism laws ke under un ko ban kar diya,phir bhi woh protests karne wali hain.

Rawalakot ke top civilian official Commissioner Sardar Waheed ne AFP ko bataya ke teen civilians mare gaye aur 40 zakhmi hue. Police ne keha hai ke JAAC ke central office ko Sunday ko seal kar diya gaya aur Muzaffarabad,Azad Jammu aur Kashmir ka sab se bara shehar,par large gatherings par pabandi laga di gayi hai.

Muzaffarabad mein markets khuli hui aur law enforcement agencies patrol kar rahe hain Monday ke din,jab ke reisne ne weekend mein sheops par jake stock karne ke liye kucha kharid liya tha,expected protests aur lockdowns se bachne ke liye. Banned JAAC ke members ne un ki listing ko "terror" group ke taur par "oppression" kaha hai,aur keh rahe hain ke woh legitimate economic aur political rights ke liye dangal kar rahe hain. Reporter: Ahmad Mansoo





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Rawalakot JAAC Azad Kashmir Police Clashes Banned Group Peace Restored Economic Reforms Terror Ban Commissioner Sardar Waheed AFP Report

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