South Asia Gaming Frenzy: Top Creators Dominate GTA 6 Launch
Ducky Bhai, CarryMinati, and Mythpat lead South Asian gaming surge with massive GTA 6 streams. Explore how Pakistani and Indian influencers captivate millions during the global release.
گراںڈ ٹریفک آئینٹی سی ( GTA 6) نے جنوبی ایشیا میں گیمنگ کے شوقینوں میں ایک نئی جوش و خروش پیدا کر دی ہے، جس نے مقبول یوٹیوبرز کو ان کے گیمنگ بیٹھوں کو میگا ماراتھن لائیو سٹریمز میں تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کھیل کے گلوبل ریلیز کی تاریخ نوومبر 19 سے ہی علاقے کے بڑے کریئرز نے اپنی لائیو سٹریمز کا آغاز کیا، جس سے ملینوں ناظرین نے ان کے ساتھ جڑ کر اس عالمی واقعات میں حصہ لیا۔
Ducky Bhai Completes 84-Hour Marathon
پاکستانی یوٹیوبر ڈکی بھائی نے گراںڈ ٹریفک آئینٹی سی (GTA 6) کے گلوبل ریلیز ڈے یعنی 19 نومبر کو اپنی لائیو سٹریم شروع کی اور تقریباً چار دن تک مسلسل گیمنگ جاری رکھی۔ ان کی 84 گھنٹے پر مشتمل یہ ماراتھن سٹریم نے ہزاروں ناظرین کو متوجہ کیا، جنہوں نے وائس سٹی میں ان کے سفر کو قریب سے دیکھا۔ اس انتہائی صبر اور لگن سے بھرے کوشش کے بعد ڈکی بھائی نے کامیابی کے ساتھ اس کھیل کو مکمل کر کے دکھایا، جس نے انہیں جنوبی ایشیا میں گیمنگ کمیونٹی کی ایک اہم شخصیت بنا دیا۔Also readPakistan, South Korea launch three-year cooperation programme to preserve World Heritage sites
CarryMinati and Mythpat Lead Indian Views
بھارتی کریئرز ایجے نگر، جنہیں کاریمیناتی کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اپنے چینل کری ایز لائیو کے ذریعے گراںڈ ٹریفک آئینٹی سی (GTA 6) کی لانچ ویک میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ 20 نومبر تک ان کی پہلی لائیو سٹریم کو تقریباً 17 ملین ویوز حاصل ہوئے، جس نے انہیں یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی لانچ سٹریمز کی فہرست میں دوسرے نمبر پر پہنچا دیا۔ اسی طرح مِتیلتھیش پٹنکر، مشہور طور پر مِیتھپیت، نے بھی تقریباً 15.7 ملین ویوز کے ساتھ تیسرا مقام حاصل کیا۔
Other Major Influencers Joining the Franchise
نیچے مالھن، جو لائیو انسان کے نام سے جانے جاتے ہیں، نے بھی 19 نومبر کو اپنی سیریز شروع کر کے ناظرین کو نئے ورلڈ اور مشنز میں شامل کیا۔ ان کی لائیو سٹریمز نے گیم کے نئے ماحول کی دریافت کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح آنشو بشت، جو گیمر فلیٹ کے نام سے مشہور ہیں، نے بھی 19 نومبر کو اپنی ڈیڈیکیٹڈ سٹریم کے ذریعے ناظرین کو فرینچائز کے اس نئے باب کا حصہ بنایا۔
Gaming Impact Across South Asian Markets
ان تمام کریئرز کی کوششوں نے جنوبی ایشیا میں گیمنگ کے منظر نامے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ ان کی لائیو سٹریمز نہ صرف تفریح کا ذریعہ بنیں بلکہ اس بات کا ثبوت بھی دیے کہ کس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جدید نسل کو یکجا کر رہے ہیں۔ گراںڈ ٹریفک آئینٹی سی (GTA 6) نے نہ صرف گیمرز بلکہ ان کریئرز کو بھی عالمی سطح پر متعارف کرایا جنہوں نے اپنی مقامی زبان اور ثقافت کے ساتھ اس عالمی کھیل کو جوڑا۔
Future of South Asian Gaming Content
اس لانچ کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ مزید کریئرز اپنی لائیو سٹریمز کو جاری رکھیں گے تاکہ ناظرین کو کھیل کے مزید راز اور ناپید گاڑیوں جیسے نادر اجزاء کے بارے میں بتا سکیں۔ ڈکی بھائی کے 84 گھنٹے کے بعد دوسرے کریئرز نے بھی اپنے اپنی لائیو سٹریمز کے ذریعے ناظرین کو متحرک رکھا ہے۔ یہ سلسلہ جنوبی ایشیا میں گیمنگ کے مستقبل کو روشن کر رہا ہے اور اسے ایک بڑے میڈیا فینومینن میں تبدیل کر رہا ہے۔
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