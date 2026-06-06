Google aur SpaceX ke beech ek naya agreement hua hai jismein Google SpaceX ko har mahine 920 million dollar dene hain October 2026 se June 2029 tak lekin iske liye SpaceX ko 110,000 NVIDIA GPUs, CPUs, memory aur related computing components ka access dena hoga. Is agreement ki duration aur scale Anthropic ke saath hui agreement se match karti hai jo ke May ke ant mein announce hui thi.

SpaceX aur Google ke beech ek naya agreement hua hai jismein Google SpaceX ko har mahine 920 million dollar dene hain October 2026 se June 2029 tak lekin iske liye SpaceX ko 110,000 NVIDIA GPUs, CPUs, memory aur related computing components ka access dena hoga.

Is agreement ki duration aur scale Anthropic ke saath hui agreement se match karti hai jo ke May ke ant mein announce hui thi. Us agreement mein Anthropic ne Colossus 1 data centre ke sabhi available computing capacity ka access 2029 tak lekar 1.25 billion dollar mahine pay karne ka vada kiya tha. Google ke agreement mein roughly half Colossus 1 ke available computing capacity ka access hai. SpaceX ne data centre ka naam nahi diya hai.

Chief Executive Elon Musk ne pehle hi bataya tha ki Colossus 2 facility xAI ke liye reserved hoga. Google ne bataya hai ki agreement stronger-than-expected demand ke karan hai iske recently launched artificial intelligence products ke liye. Company ne is arrangement ko short-term measure ke roop mein describe kiya hai jiska uddeshya Gemini Enterprise aur related services ke liye additional capacity pradan karna hai. Deal Alphabet ke substantial investment programme ke hisaab se aaya hai.

Company ne is saal tak capital expenditure mein $180 billion se adhik kiya hai aur 2027 mein further increase ki bataya hai. Alphabet ne recently $80 billion equity sale announce ki hai jiska uddeshya investment programme ko support karna hai. Agreement mein cancellation clause hai jiska uddeshya December 31, 2026 ke baad 90 days' notice ke baad contract ko terminate karna hai. Google ko computing resources ka phased access September tak milenga lekin reduced fee par.

Filing mein bataya gaya hai ki agar SpaceX September 30, 2026 tak agreed number of GPUs nahi pradaan karta hai to Google agreement ko terminate kar sakta hai one-month grace period ke baad ya reduced allocation ke liye lower monthly payments kar sakta hai. SpaceX ne agreement ko announce kiya hai Nasdaq exchange par shares trading shuru hone se ek week pehle.

Securities filings mein bataya gaya hai ki company $75 billion raise karne ke liye hai jiska valuation $1.75 trillion hai jiska uddeshya company ko largest public offering banane ka hai. Google SpaceX ke long-standing investor hai aur IPO ke baad iske stake ki value $100 billion se adhik hogi. Do companies orbital data centres ke plans discuss kar rahe hain jiska uddeshya SpaceX ke long-term strategy ka ek important element hai.

Potential investment aaya hai jab ki Carvana new vehicle sales explore kar raha hai aur Slate Auto apna pehla low-cost electric vehicle launch kar raha hai.





SAMAATV / 🏆 22. in PK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex Google Agreement NVIDIA Gpus Cpus Memory Computing Components Anthropic Colossus 1 Data Centre Elon Musk Gemini Enterprise Artificial Intelligence Investment Programme Alphabet Equity Sale Nasdaq Exchange Public Offering Orbital Data Centres Carvana Slate Auto Electric Vehicle.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran, Russia sign $25 billion nuclear cooperation agreementIran and Russia signed a $25bn MoU to expand nuclear energy cooperation, including Bushehr plant expansion and new projects aimed at strengthening strategic ties

Read more »

ایران اور روس کا 25 ارب ڈالر کا بڑا جوہری معاہدہ، دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئیIran and Russia Sign $25 Billion Nuclear Cooperation Agreement

Read more »

کراچی میں پانی کی بحران پر جی آئی کی احتجاجی تحریک، ٹریفکPKT کذکجاگیید speraticastic gres ایک ہفتے سے جاری احتجاجوں کی وجہ سےükümilling to crude乃至karachi main raah gaari aur rukawat. jI karachi ne pichle haftay water shortage ke khilaf protests ki haath mein bhi road block karwathe: road block, stones and barricades, severe congestion, Korangi Industrial Area, Shahrah-e-Faisal and Korangi Crossing. jI ne karachi municipal corporation meeting mein karachi mayor aur karachi water and sewerage board ko ghalat farmia k muqabla kar ke kayafat dilayi: protest ho sakta hai strike. pichle din ke meeting mein district leaders ne is baat par discussion ki ke water supply is not improving. JI ne kaha agar supply nahi sudhaarti to aise hi protests honge. ek protester ne kaha: "Blocking roads shows public frustration, but long-term solution needs improved distribution, infrastructure repair and fair water management."

Read more »

امریکا میں مہینے میں ملازمت میں حادثاتی اضافہامریکی ملازمت کی土耳其 sur gyrated growth May Mein much shorapa krti hui paish karty hain jabke官兵fb Bukhari safaid shorapa mehboob lagatar teen mahInon se jaari hai aur youth rate bilkul wahi 4.3 flight rialty ki hai iske bawajood economists ne 80 thousand theek to paish karna tha lekin asal mein 172 thousand jobs zyada paye hain Bureau of Labor Statistics ke mutabiq March aur April ke numbers bhi wazeh kar diye gaye hain jo total 93 thousand zyada nikale is se pata chalta hai ke koi afsar kharab tha nai balke zaroori hai ke yeh mauqi baqi logon ko khush rakhne wali hai lekin kuch kShetr jaise financial activities aur air transportation mein job losses bhi hui hain iske alawa leisure and hospitality aur health care ke kShetr mein bari qeemat mein jobs aai hain is naiye khabar ne bataya ke America ka economy ab ostra vaqt mein bhi mazboot hae lekin kuch kShetr mein muta'addee hai

Read more »

NDMA glaciers ki barf galti aur tufani haal ki prediction ke baad khatri nishandahi karta haigilgit-balṭistan mein glaciers ki barf galti tez hone ke wajah se NDMA ne alert nishandahi kar di hai Hisper-Hopper glacier par dhyan dekh kar muhayyab kia gaya hai ke barf galti mein izafa se pani ki dhaara aur naddi ke level mein terhan izafa hua hai agle 12 se 24 ghanton mein Punjab KPK aur uttar ilaakai mein barish ashob aur mazboot hawain ki prediction ki gayi hai local aqwam aur musafiron ko ehtiyat ke tadbiron ka pallna karne ke liye kaha gaya hai

Read more »

SpaceX اور Google کے درمیان 920 ملین ڈالر ماہانہ AI چپ معاہدہSpaceX نے گوگل کے ساتھ ایک بلاک بسٹر کلاؤڈ کمپیوٹنگ معاہدہ کیا ہے جس کے تحت گوگل تقریباً 110,000 Nvidia GPUs کے کلاؤڈ انفراسٹرکچر تک رسائی کے لیے ماہانہ 920 ملین ڈالر ادا کرے گا۔ یہ معاہدہ SpaceX کی مالی حالت کو مضبوط کرے گا اور گوگل کے Gemini AI ماڈلز کو طاقت فراہم کرے گا۔ یہ معاہدہ 2029 تک جاری رہے گا اور کل تقریباً 30 بلین ڈالر کی ادائیگیاں شامل ہیں۔

Read more »