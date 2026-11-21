SICVD نے 10 ماہ میں 37 لاکھ مفت طبی خدمات فراہم کیں
SICVD نے 3.77 ملین مفت خدمات دیتے ہوئے 1626 اوپن ہارٹ سرجریز انجام دیں، سندھ کے غریب مریضوں کو عالمی معیار کی دیکھ بھال مفت میسر۔
سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ( SICVD) نے 2026ء کے پہلے 10 ماہ کے دوران صوبہ بھر میں عوام کو مفت اور عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کر کے ایک نیا تاریخ ساز سنگِ میل عبور کر لیا ہے۔ جنوری سے اکتوبر 2026 کے درمیان ادارے کی جانب سے جاری کردہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق 3.77 ملین یعنی تقریباً 37 لاکھ 70 ہزار مفت طبی خدمات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
قلبی امراض کے مریضوں کو مفت علاج
جنوری سے اکتوبر 2026ء کے دوران 22 ہزار 639 مریضوں کو دل کا دورہ پڑنے پر ہنگامی بنیادوں پر پرائمری اینجیو پلاسٹی اور اینجیو گرافی کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس ہی عرصے میں 1,626 مریضوں کے اوپن ہارٹ آپریشن بالکل مفت انجام دیے گئے، جس میں 220 بچے اور 1,406 بالغ افراد شامل تھے۔Also readMusadik calls for solving regional issues instead of blames over single incident
ایمرجنسی کیسز اور ہنگامی اقدامات
صوبہ بھر میں قائم ایس آئی سی وی ڈی کے 30 چیسٹ پین یونٹس کے وسیع نیٹ ورک نے تقریباً 4 لاکھ 64 ہزار ہنگامی کیسز کو سنبھالا۔ ایمرجنسی اور ٹریج شعبہ جات میں مجموعی طور پر 5 لاکھ 98 ہزار 401 مریضوں کی دیکھ بھال کی گئی، جن میں سے 55 ہزار 846 شدید بیمار افراد کو اسپتال میں داخل کر کے انشن پیشنٹ کیئر فراہم کی گئی۔
کیتھ لیب اور تشخیصی خدمات
ادارے کے جدید کیتھ لیبز اور ڈائیگنوسٹک شعبے نے بھی ریکارڈ خدمات سر انجام دیں۔ 7 ہزار 210 مریضوں کی تشخیصی اینجیو گرافی کر کے انہیں ادویات یا سرجری کے لیے ریفر کیا گیا، جبکہ 880 مریضوں کو مستقل پیس میکر، 612 کو عارضی پیسنگ کی سہولت اور 89 مریضوں کے لیے فالج کی جدید انٹروینشنز فراہم کی گئیں۔
بچوں اور بالغوں کی OPD خدمات
ایس آئی سی وی ڈی نے بالغ افراد کے ساتھ ساتھ بچوں میں امراضِ قلب کے مفت علاج کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا۔ پیڈیاٹرک کارڈیالوجی میں 1,660 بچوں کے کیتھ لیب پروسیجرز اور 37 ہزار 679 بچوں کے ایکو کارڈیوگرام کیے گئے۔ اوپیشن ڈیپارٹمنٹ میں 4 لاکھ 13 ہزار 097 مریضوں نے رجوع کیا، جن میں 62 ہزار 901 بچے اور 3 لاکھ 50 ہزار 196 بالغ افراد شامل تھے۔
ڈائریکٹر کا اظہار خیال
ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبر سیال نے بیان دیا کہ سینے میں درد یا دل کے دورے کے مریض کے لیے گھر کے قریب فوری اور معیاری علاج کی سہولت ملنا زندگی اور موت کا فرق ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کی اولین ترجیح ہنگامی قلبی دیکھ بھال کو سندھ کے ہر شہری کی دہلیز تک پہنچانا ہے، تاکہ غریب سے غریب مریض کو بھی اوپن ہارٹ سرجری اور اینجیو پلاسٹی جیسے انتہائی مہنگے علاج کے لیے ایک روپیہ بھی خرچ نہ کرنا پڑے۔
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