Samsung Galaxy A37 اور A57 پاکستان میں متعارف کرائے گئے

Samsung نے پاکستان میں Galaxy A37 اور Galaxy A57 کے نئے مڈ رینج اسمارٹ فونز پیش کر دیے ہیں، جو جدید خصوصیات اور بہتر کارکردگی کے ساتھ آتے ہیں۔
Samsung نے پاکستان میں 28 اپریل کو Galaxy A37 اور Galaxy A57 متعارف کرائے ہیں۔ یہ مڈ رینج اسمارٹ فون ز Galaxy A سیریز کے حصے کے طور پر ڈیزائن، کارکردگی، کیمرے اور سافٹ ویئر سپورٹ میں بہتری کے ساتھ آتے ہیں۔ دونوں فونز میں 6.
7 انچ کا Super AMOLED ڈسپلے ہے جس کی Full HD+ ریزولوشن اور 120Hz ریفریش ریٹ ہے، جو آسان اسکرولنگ اور بہتر گیمنگ کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ Galaxy A57 میں 6.9mm کی پتلی میٹل باڈی ہے اور اس کا وزن 179 گرام ہے۔ یہ IP68 ریٹنگ کے ساتھ بھی آتا ہے، جو اسے دھول اور پانی سے بچاتا ہے۔ یہ Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue, اور Awesome Lilac رنگوں میں دستیاب ہوگا۔ Galaxy A37 Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, اور Awesome White رنگوں میں دستیاب ہوگا۔ کارکردگی کے لحاظ سے، Galaxy A57 Exynos 1680 پروسیسر کے ساتھ طاقت حاصل کرتا ہے جو 4nm پروسیس پر بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ Xclipse 550 GPU اور 19.6 TOPS کی ریٹنگ کے ساتھ ایک بہتر NPU ہے۔ اس میں بہتر کولنگ کے لیے 13% بڑا ویپر چیمبر بھی ہے۔ Galaxy A37 Exynos 1480 چپ سیٹ استعمال کرتا ہے، جو پہلے Galaxy A55 میں استعمال ہوا تھا۔ دونوں آلات Android 16 پر مبنی One UI 8.5 پر چلتے ہیں، اور Samsung چھ سال کے Android اپڈیٹس اور سکیورٹی سپورٹ پیش کر رہا ہے۔ Galaxy A57 میں AI پر مبنی خصوصیات بھی شامل ہیں جیسے Best Face, Auto Trim, بہتر Object Eraser, اور Voice Transcription۔ کیمروں کے لیے، دونوں فونز میں f/1.8 aperture کے ساتھ 50MP کا مین ریئر کیمرا ہے اور بہتر Nightography ہے جو کم روشنی میں بہتر تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہے۔ سامنے کی طرف، دونوں میں 12MP کا سیلفی کیمرا ہے۔ Galaxy A57 میں 12MP کا الٹرا وائیڈ کیمرا بھی شامل ہے، جبکہ Galaxy A37 میں 8MP کا الٹرا وائیڈ سینسر ہے۔ دونوں فونز میں 5MP کا میکرو کیمرا شامل ہے۔ وہ 5,000mAh کی بیٹری سے لیس ہیں اور 45W Super Fast Charging 2.0 کو سپورٹ کرتے ہیں، جو فون کو تقریباً 30 منٹ میں 0 سے 60% تک چارج کر سکتی ہے۔ پاکستان میں، Galaxy A37 کی قیمت 256GB اسٹوریج اور 8GB RAM ماڈل کے لیے Rs 149,999 سے شروع ہوتی ہے۔ Galaxy A57 کی قیمت اسی کنفیگریشن کے لیے Rs 166,999 ہے۔ Galaxy A57 کے اعلیٰ ویریئنٹ جن میں 12GB RAM اور 256GB اسٹوریج ہے کی قیمت Rs 184,999 ہے، جبکہ 12GB RAM کے ساتھ 512GB اسٹوریج والا ورژن بھی زیادہ قیمت پر دستیاب ہے۔ Samsung کے نئے Galaxy A سیریز کے فونز کے ساتھ، صارفین کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور بہترین تجربہ ملے گا۔ یہ فونز نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہیں بلکہ ان کی کارکردگی بھی قابل تعریف ہے۔ Samsung نے ہمیشہ ہی اپنے صارفین کو بہترین مصنوعات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ فونز اس کا ایک بہترین مثال ہیں۔ ان فونز کے ذریعے، Samsung پاکستان کے مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کی امید رکھتا ہے۔ یہ فونز نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شوقین افراد کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوں گے۔ ان میں موجود جدید خصوصیات اور بہترین کیمرہ ان کو دیگر فونز سے مختلف بناتے ہیں۔ Samsung نے اس بار اپنے Galaxy A سیریز کے فونز میں بہت زیادہ توجہ دی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فونز مارکیٹ میں بہت جلد مقبول ہو جائیں گے۔ ان فونز کی قیمت بھی مناسب ہے، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو خرید سکیں گے۔ Samsung کا یہ اقدام پاکستان کے اسمارٹ فون مارکیٹ میں ایک نئی دوڑ شروع کر دے گا
Samsung Galaxy A37 Galaxy A57 اسمارٹ فون پاکستان Android 16 One UI 8.5
United States Latest News, United States Headlines
Samsung Galaxy A37 اور A57 امریکہ میں فروخت کے لیے دستیابسام سنگ گلیکسی اے 37 اور اے 57، جو پچھلے مہینے لانچ کیے گئے تھے، اب باضابطہ طور پر امریکہ میں سام سنگ کی آن لائن اسٹور کے ذریعے خرید کے لیے دستیاب ہیں۔ گلیکسی اے 57 ایک رنگ میں دستیاب ہے اور دو میموری ویریئنٹ میں آتا ہے، جبکہ گلیکسی اے 37 دو رنگوں میں دستیاب ہے۔ دونوں اسمارٹ فونز اضافی فوائد کے ساتھ آتے ہیں، جن میں LumaFusion کی 30 دن کی تخلیق کار پاس سبسکرپشن شامل ہے۔
Read more »