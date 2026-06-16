Samsung Messages کے استعمال کرنے والے صارفین کو اپنی چیٹس اور تاریخ کو خودکار طور پر منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ Samsung Messages کو جولائی میں ہٹایا جائے گا۔
Samsung Messages کے استعمال کرنے والے صارفین کو اپنی چیٹس اور تاریخ کو خودکار طور پر منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ Samsung اپنے Samsung Messages ایپ کے استعمال کرنے والے صارفین کے لئے جولائی میں ہٹانے کی تیاری کر رہا ہے، جس سے Galaxy اسمارٹ فون کے استعمال کرنے والوں کے لئے ایک بڑا تحول ہوگا جو ابھی بھی بنائی ہوئی پیغامات کی پلیٹ فارم پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے صارفین کو Google Messages کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، جو ابھی تک زیادہ تر اینڈروئیڈ ڈیوائسز پر معیار پیغامات کی سروس بن چکی ہے۔ Samsung نے صاف کیا ہے کہ صارفین کے موجودہ ٹیکسٹ پیغامات، RCS کے مکالمات اور چیٹ کی تاریخ خودکار طور پر منتقل نہیں ہوں گی، اس لیے انہیں Samsung Messages کو مکمل طور پر غیر فعال ہونے سے پہلے اسے خود کار طور پر منتقل کرنا ہوگا۔ Samsung کے انضباط نے اس کی حمایت کے لئے صارفین کو Google Messages کا استعمال کرنے کی تفصیلات کا احاطہ کیا ہے۔ صارفین کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اگر وہ اسے موجودہ طور پر انسٹال نہیں کیا ہے اور اسے اپنے ڈیوائس کی سیتنگز کے بعد اپنی دفتار SMS ایپلیکیشن کے طور پر سٹیٹ کرنا ہوگا۔ انضباط نے Android 12 اور Android 13 پر چلنے والے ڈیوائسز کے لئے بھی رہنمائی فراہم کی ہے، تاکہ اس کی حمایت Galaxy کے تمام ماڈلز کو فراہم کی جا سکے۔ Samsung اس تبدیلی کی حمایت میں Google Messages کے بہتر خصوصیات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہیں۔ یہ خصوصیات میں RCS کی بنیاد پر پیغامات کے ساتھTyping indicators، بہتر گروپ چیٹ کی خصوصیات، اور بہتر سائز کے پیغامات اور میڈیا کے بھیجنے کی صلاحیت شامل ہیں۔ پلیٹ فارم کے پاس ایچ آئی پی پروٹیکشن کی بھی خصوصیت ہے، جس میں صارفین کی سیکیورٹی کی پالیسیوں کے مطابق بہتر معیار کا فیلٹرنگ، ایم اے ڈی وی ڈیوائسز کے ساتھ آئی ڈی کی حمایت، اور Gemini AI کی خصوصیات کے ساتھ بھی حمایت ہے۔ اگرچہ اس تبدیلی کے بعد Samsung Messages کو معیار پیغامات کے ایپ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن صارفین کے پاس ابھی بھی Google Play Store سے بہت سارے ایپلیکیشنز کا استعمال کرنا ہوگا۔ جولائی میں ہٹانے کے بعد Samsung Messages کو صرف ایمرجنسی سروسز کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ Samsung نے 2021 میں Samsung Messages کو آہستہ آہستہ ہٹانے کا آغاز کیا جب اس نے Galaxy ڈیوائسز پر اسے معیار پیغامات کی ایپ کے طور پر سٹیٹ نہیں کیا۔ 2024 میں Samsung نے اپنے نیا اسمارٹ فونز پر Google Messages کے ساتھ Samsung Messages کو نہیں انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے Galaxy S26 کے ہٹانے کے بعد Samsung Messages کو نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دیگر اہل Galaxy ڈیوائسز بھی اسے ہٹانے کے بعد نہیں استعمال کرسکیں گے۔ Samsung نے مزید بتایا ہے کہ جولائی میں ہٹانے کے بعد اس ایپ کو نہیں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی Samsung کے پرانے Galaxy Watch کے استعمال کرنے والوں کو بھی متاثر کرے گی جو Samsung کے Tizen آپریٹنگ سسٹم پر چلتے ہیں، جو Google Messages کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ ان ڈیوائسز پر صارفین ابھی بھی پیغامات بھیج سکتے ہیں اور وصول کر سکتے ہیں لیکن ان پر مکالمہ کی تاریخ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ نئے Galaxy Watch 4 اور اس کے بعد کے ورژنز جسے Wear OS چلتا ہے، مکالمہ کی تاریخ کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ Google Messages کی حمایت بھی کر سکتے ہیں.
Samsung Messages کے استعمال کرنے والے صارفین کو اپنی چیٹس اور تاریخ کو خودکار طور پر منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ Samsung اپنے Samsung Messages ایپ کے استعمال کرنے والے صارفین کے لئے جولائی میں ہٹانے کی تیاری کر رہا ہے، جس سے Galaxy اسمارٹ فون کے استعمال کرنے والوں کے لئے ایک بڑا تحول ہوگا جو ابھی بھی بنائی ہوئی پیغامات کی پلیٹ فارم پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے صارفین کو Google Messages کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، جو ابھی تک زیادہ تر اینڈروئیڈ ڈیوائسز پر معیار پیغامات کی سروس بن چکی ہے۔ Samsung نے صاف کیا ہے کہ صارفین کے موجودہ ٹیکسٹ پیغامات، RCS کے مکالمات اور چیٹ کی تاریخ خودکار طور پر منتقل نہیں ہوں گی، اس لیے انہیں Samsung Messages کو مکمل طور پر غیر فعال ہونے سے پہلے اسے خود کار طور پر منتقل کرنا ہوگا۔ Samsung کے انضباط نے اس کی حمایت کے لئے صارفین کو Google Messages کا استعمال کرنے کی تفصیلات کا احاطہ کیا ہے۔ صارفین کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اگر وہ اسے موجودہ طور پر انسٹال نہیں کیا ہے اور اسے اپنے ڈیوائس کی سیتنگز کے بعد اپنی دفتار SMS ایپلیکیشن کے طور پر سٹیٹ کرنا ہوگا۔ انضباط نے Android 12 اور Android 13 پر چلنے والے ڈیوائسز کے لئے بھی رہنمائی فراہم کی ہے، تاکہ اس کی حمایت Galaxy کے تمام ماڈلز کو فراہم کی جا سکے۔ Samsung اس تبدیلی کی حمایت میں Google Messages کے بہتر خصوصیات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہیں۔ یہ خصوصیات میں RCS کی بنیاد پر پیغامات کے ساتھTyping indicators، بہتر گروپ چیٹ کی خصوصیات، اور بہتر سائز کے پیغامات اور میڈیا کے بھیجنے کی صلاحیت شامل ہیں۔ پلیٹ فارم کے پاس ایچ آئی پی پروٹیکشن کی بھی خصوصیت ہے، جس میں صارفین کی سیکیورٹی کی پالیسیوں کے مطابق بہتر معیار کا فیلٹرنگ، ایم اے ڈی وی ڈیوائسز کے ساتھ آئی ڈی کی حمایت، اور Gemini AI کی خصوصیات کے ساتھ بھی حمایت ہے۔ اگرچہ اس تبدیلی کے بعد Samsung Messages کو معیار پیغامات کے ایپ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن صارفین کے پاس ابھی بھی Google Play Store سے بہت سارے ایپلیکیشنز کا استعمال کرنا ہوگا۔ جولائی میں ہٹانے کے بعد Samsung Messages کو صرف ایمرجنسی سروسز کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ Samsung نے 2021 میں Samsung Messages کو آہستہ آہستہ ہٹانے کا آغاز کیا جب اس نے Galaxy ڈیوائسز پر اسے معیار پیغامات کی ایپ کے طور پر سٹیٹ نہیں کیا۔ 2024 میں Samsung نے اپنے نیا اسمارٹ فونز پر Google Messages کے ساتھ Samsung Messages کو نہیں انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے Galaxy S26 کے ہٹانے کے بعد Samsung Messages کو نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دیگر اہل Galaxy ڈیوائسز بھی اسے ہٹانے کے بعد نہیں استعمال کرسکیں گے۔ Samsung نے مزید بتایا ہے کہ جولائی میں ہٹانے کے بعد اس ایپ کو نہیں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی Samsung کے پرانے Galaxy Watch کے استعمال کرنے والوں کو بھی متاثر کرے گی جو Samsung کے Tizen آپریٹنگ سسٹم پر چلتے ہیں، جو Google Messages کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ ان ڈیوائسز پر صارفین ابھی بھی پیغامات بھیج سکتے ہیں اور وصول کر سکتے ہیں لیکن ان پر مکالمہ کی تاریخ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ نئے Galaxy Watch 4 اور اس کے بعد کے ورژنز جسے Wear OS چلتا ہے، مکالمہ کی تاریخ کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ Google Messages کی حمایت بھی کر سکتے ہیں
Samsung Messages،Google Messages،Galaxy Smartphone
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