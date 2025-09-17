Santner Out, Bracewell to Lead in T20 Series Against Australia

New Zealand's white-ball captain Mitchell Santner has been ruled out of the upcoming T20 series against Australia due to abdominal surgery. Michael Bracewell will captain a 14-man squad that features returning pace duo Kyle Jamieson, and Ben Sears.
امروز، نیوزی لینڈ کے بلے باز میتchell Santner کو آسٹریلیا کے خلاف آئندہ ٹی20 سلسلے میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ انھوں نے مہینے میں ہی معدے کی سرجری کرائی تھی اور ابھی تک مکمل طور پر فٹ نہیں ہوگئے ہیں۔ تاہم، میتchell Santner کا ہم وطنcapitainمکHAEL Bracewell کی قیادت میں 14 رکنی ٹیم نے میدان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ٹیم میں Kyle Jamieson اور Ben Sears ایسا ونڈ جو آسٹریلیا کے خلاف کھیلنے کے لیے دوبارہ واپس آئے ہیں، لیکن Uppdeuts فی疾病 کی وجہ سے Lockie Ferguson اور Adam
Milne ونڈ سے محروم ہیں۔ ماہر کوچ Rob Walter نے کہا ہے کہ میتchell Santner کی غیبت کسی کو خوش نہیں، لیکن ایسی صورتحال ہنٹاچھ ہوتی ہے۔ میہائل Bracewell نے قبل ازیں پاکستان کے خلاف ٹیم کی قیادت کی ہے اور انتہائی اچھا کام کیا ہے، اس لئے وہ اپنی پوری کوششوں کے ساتھ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پکنٹ کام والی Optnlor ہے، جبکہMilne کو پیدمتن کی جانی ہے۔ Will O'Rourke (back)، Glenn Phillips (groin) اور Finch Allen (foot) کو پہلے ہی نیوزی لینڈ کی پہلی گھر سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے، جبکہ Kane Williamson نے یہ سیریز میں حصہ لینے سے إبأت تما تھا ہے لیکن انگلینڈ کے خلاف ونڈ سیریز میں واپسی کا امکان ہے۔
Mitchell Santner Michael Bracewell Cricket T20 Series New Zealand Australia
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
CM Maryam to announce comprehensive flood relief package: AzmaIn the face of crisis, Punjab rises to lead with action, not words.
مزید پڑھ »
Oman opt to field first against UAE in Asia Cup 2025 clashOman won the toss and chose to field against UAE in the 7th match of T20 Asia Cup in Abu Dhabi.
مزید پڑھ »
PCB warns appointment of Andy Pycroft as Match Refereefor for South Africa series not be acceptedPakistan is preparing to formally object to the appointment of Zimbabwean official Andy Pycroft as match referee for the upcoming home series against South Africa, sources confirmed on Monday.
مزید پڑھ »
Sri Lanka edge Hong Kong by four wickets in Asia Cup clashSri Lanka defeated Hong Kong by four wickets in the T20 Asia Cup 2025 in Dubai.
مزید پڑھ »
Sri Lanka beat Hong Kong by four wickets in T20 Asia Cup clashSri Lanka secured a crucial four-wicket victory over Hong Kong in their Group B of the T20 Asia Cup 2025, at the Dubai International Cricket Stadium (DICS) on Monday. Batting first, Hong Kong put up a fighting total of 149 runs in their allotted 20 overs.
مزید پڑھ »
Bangladesh opt to bat first against Afghanistan in T20 Asia Cup clashBangladesh have won the toss and decided to bat first against Afghanistan in the T20 Asia Cup 2025 clash at Abu Dhabi on Tuesday. Afghanistan Captain, Rashid Khan: 'I would have liked to bat first, but in T20s, it doesn't really matter. The guys had three days off and we had a good practice session.
مزید پڑھ »