Tightening of Heatwave in Lahore and Sindh, Possibility of Rain in Lahore, Heatwave Threat in Sindh, Heatwave Warning in Lahore and Sindh, Heatwave in Lahore and Sindh

لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان، سندھ میں درجہ حرارت 50 ڈگری کو چھو سکتا ہے، ماہرینمحکمہ موسمیات کے مطابق لاہور شہر میں گرمی کی شدت بدستور قائم ہے، تاہم صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا سسٹم بھی موجود ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور شہر میں سہ پہر اور شام کے وقت تیز رفتار ہوائیں چلنے کے ساتھ کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ علاوہ ازیں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 27 جب کہ زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب سندھ میں ہیٹ ویو کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے اور صوبے کے بیشتر اضلاع میں پارہ 50 ڈگری تک چھونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے سندھ میں ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ آئندہ پورا ہفتہ (25 تا 31 مئی) درجہ حرارت میں 6 ڈگری تک کا اضافہ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اندرون سندھ کے بیشتر علاقوں میں پارہ 50 ڈگری تک چھو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں شہریوں، کسانوں اور بزرگوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔رہنما ایم کیو ایم سینیٹر فیصل سبزواری کو دبئی کے سفر سے روک دیا گیاایم ایل 1 منصوبے کیلیے آئندہ مالی سال فنڈز حاصل کرنے کیلیے کوشاں ہیں، وفاقی وزیر خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
PDMA issues heatwave alert across Punjab during Eid holidaysThe Provincial Disaster Management Authority (PDMA) of Punjab has issued a heatwave alert across the province from May 25 to 31, during Eid-ul-Azha
Pakistan Meteorological Department issued a severe heatwave warning for Sindh ahead of Eid ul AdhaPakistan Meteorological Department (PMD) has issued a warning for a severe heatwave, expected to affect several parts of Sindh from May 25 to 31, with temperatures forecast to climb as high as 50°C in some districts. With the high-pressure system intensifying from May 26 onward, affected areas are likely to experience temperatures significantly above seasonal averages.
Meteorological Department Issues Severe Heatwave Alert for SindhThe heatwave alert issued by the Meteorological Department has put several districts of Sindh Island at risk of extreme heat conditions, with temperatures forecasted to climb as high as 50°C in some areas. Karachi, Hyderabad, Tharparkar, Umerkot, and Mirpurkhas are also expected to experience hot and humid weather over the next few days. Citizens and farmers have been advised to take necessary precautions to protect themselves and crops from the adverse effects of the heatwave.
Drought threat intensifies across Cholistan, Sindh and BalochistanThe Pakistan Meteorological Department (PMD) has declared several districts in Sindh and Balochistan, along with the Cholistan Desert, as high-risk
