Trump zai halarta a taro na aiki tare da Zelensky a G7 amma babu taro na dacewa

A cewar wani babban jami'in gidan yanar gizo, shugaban Amurka Donald Trump zai halarta a wani taro na aiki tare da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a taron G7 a Faransa, amma babu shiri na taro na dacewa tsakanin su. An tsara taron G7 a ranar 15-17 ga Yuni a Evian kuma Trump zai yi taru na daza da shugabannin Faransa， Qatar， UAE， Masar da Indiya, kuma zai ci abinci a fadar Versailles tare da Macron. An mayar da hankali a taron batun aikace aikacen mine a Hormuz， adalci kasuwancin， da batun NATO
پubulished: 10:06 PM, 13 Jun, 2026 Yoruba: Amеrikаkаn dечinе Dоnald Trump yа tаluwо musulmаnin G7 аjаli а sarautun Ukraine Vоlоdymyr Zelensky а Fаrаnci а ranar Talata ammа bауan wani tаwо ne tsakanin su дuk sаishіya wani babban jami'i a cikin gidan yanar gizo.
Wani babban jami'in gidan yanar gizo ya faɗa wa manecin a larabci a ranar Asabar akan ƙuntatawa wani yana nuni da cewa "Dai ranar talata safe, shugaba zai halarta a wani taro na aiki tare da shugabannin G7 da kuma President Zelensky na Ukraine". Taron G7 zai gudana a Evian a ranar 15-17 ga Yuni kuma Trump an tsara ya yi taru na daza tsakanin sa da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabannin Qatar, Tarayyar larabawan Amiri, Masar da Indiya, wannan babban jami'in ya faɗa.
Trump an shawarta kuma zai ci abinci a fadar Versailles dake yammaci PARIS da Macron a ranar Laraba da yake bayan taron ya ƙare. Wannan cin abincin yana dayan hanyar bikin 250th na 'Yancin Amurka a "alamar abotar Faransa da Amurka inda aka yi muƙaddari na 'yancin Amurka shekarar 1783", gwamnatin Macron ta faɗa.
Trump ya sauya hankalin sa daga kokarin kawo karshen yakin Rasha da Ukraine tun da Amurka da Isra'ila suka fara hari a ranar 25 ga Fabrairu, inda suka jawo wani yakin da yake cikin ƙuntatawa zaman katsala tun April.
"Bayan hakan, President Zelensky zai kasance a taron mu. Su iya hadu a gefe", wannan babban jami'in ya faɗa, inda ya ƙara cewa wani tawо na dacewa baya cikin jerin abubuwan da Trump zai yi a taron G7. Wannan babban jami'in ya ce Trump mai kuɗi Republican mai shekaru 79 shi kaɗai mashahurin duniya da zai iya kawo karshen yakin Rasha da Ukraine amma bai faɗa ba.
A cewar wani babban jami'in Amurka, maganar da ake yi a taron G7 game da zaman tattaunawar Amurka da Iran wanda ke neman kawo karshen yakin Middle East. Wani batun da zaa iya tattaunawa a taron shine rabon Faransa da Biritaniya a cikin ayyukan sharem-ake a hanyar Hormuz, a cewar wannan babban jami'in. Wannan hanyar da ke kewaye da Iran, wani muhimmin hanyar kasuwanci na mai da kuma takara, an rufe ta kuma ga jiragen ruwa saboda yakin.
Babban jami'in Amurka ya yi kokari ingantacciyar alaƙar Trump da abokansa game da daidaito na Amurka ga NATO - wani lamari wanda shugabanninsa za su kasance a taron Faransa.
"Ina nufin in yi magana dacewa da gwamnatocin ƙasashen abokin NATO mu... tattaunawar ma masu sauki ce. Ba ta kasance kamar yadda aka taɓa yi a jaridu a cewar wani ɗage-ne", wannan babban jami'in ya faɗa. Wani babban jami'in Amurka ya yabawa Faransa saboda sanya talauci a cikin taron - wani batun da ke da muhimmanci ga Trump, wanda ya fara wani yaki na tsaro mai goyon baya da matsin lamba na iyaka a duk fadin duniya.
A cewar Gidan Aiki， shugaban Amurka zai nuna yin magana game da hankali na masu tunani, muhurmanci, sabuntawa， da wuta tare da abokansa. G7 sun hada da Jamus, Kanada, Amurka， Faransa， Italiya， Japan， da Biritaniya
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