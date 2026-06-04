Taiwan to sharply increase anti-ship missile arsenal to counter China threat

Taiwan will sharply increase its arsenal of powerful anti-ship missiles to more than 1,800 by early 2029, as it seeks to enhance its capacity to counter a mounting threat of blockade or invasion by China. This expanding arsenal includes weapons that can be fired from aircraft, ships, and ground-based launchers, and it is part of Taiwan's shift towards a so-called asymmetric strategy. The spearhead of Taiwan's anti-ship arsenal is made up of US-supplied Harpoon missiles and domestically produced Hsiung Feng missiles. Additional precision missiles with sufficient range to attack Chinese vessels in the Taiwan Strait or forces at embarkation ports on China's coast are also in the pipeline.
Taiwan will sharply increase its arsenal of powerful anti-ship missiles to more than 1,800 by early 2029, as it seeks to enhance its capacity to counter a mounting threat of blockade or invasion by China .
This expanding arsenal includes weapons that can be fired from aircraft, ships, and ground-based launchers, and it is part of Taiwan's shift towards a so-called asymmetric strategy. The spearhead of Taiwan's anti-ship arsenal is made up of US-supplied Harpoon missiles and domestically produced Hsiung Feng missiles. Additional precision missiles with sufficient range to attack Chinese vessels in the Taiwan Strait or forces at embarkation ports on China's coast are also in the pipeline.
Investing in anti-ship missiles is a sensible move, as they can establish a powerful maritime strike capability and degrade the enemy's combat effectiveness. Taiwan is seeking US President Donald Trump's approval for an arms sale package worth up to $14 billion, and it is also seeking to further boost its defenses by seeking approval for an arms sale package worth up to $14 billion.
China views Taiwan as its own territory and has never renounced the use of force to bring the island under its control. Taiwan rejects Beijing's sovereignty claims, saying only the island's people can decide their future
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