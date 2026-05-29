UN کے انسانی حقوق کے عہدیدار نے بچوں کی آن لائن حفاظت کو لازمی ترجیح بنانے کا اعلان کیا

اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سُرکاری رَئیس نے ٹیک کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ حفاظتی فیچرز کو بنیادی ڈیزائن کا حصہ بنائیں اور بچوں کے ڈیٹا کی حفاظت کو ڈیفالٹ سیٹنگ کے طور پر لاگو کریں۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سُرکاری رَئیس وولکر ترکی نے جمعہ کے روز ایک اہم بیان میں بچوں کی آن لائن حفاظت کو فوری ترجیح بنانے پر زور دیا اور اعلان کیا کہ جن افراد یا اداروں کی وجہ سے آن لائن نقصان ہوتا ہے انہیں لازماً جوابدہ بنایا جائے گا۔ ترکی نے کہا کہ ریاستوں کو بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ایپلیکیشنز اور پلیٹ فارمز میں بچوں کی حفاظت کو بنیادی ڈیزائن کے حصہ کے طور پر شامل کریں۔ ورچوئل دنیا، جو بچوں کو تعلیم، معاشرتی روابط اور تخلیقی سرگرمیوں سے جوڑتی ہے، اب خطرات سے پاک نہیں رہی؛ اس میں پرائیویسی، ذہنی صحت اور جسمانی سلامتی کے لیے حقیقی خطرات موجود ہیں۔ یہ خطرات کسی قدرتی یا ناگزیر عنصر کی وجہ سے نہیں، بلکہ تجارتی مفادات اور ڈیزائن کے ایسے فیصلوں کی وجہ سے ہیں جو صارفین کو طویل وقت تک مشغول رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے کہ لامتناہی اسکرول، خودکار پلے بیک اور مسلسل نوٹیفیکیشنز۔ ٹیک کمپنیوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ وہ حفاظتی اقدامات کو "ڈیزائن کے ذریعے" نافذ کریں اور اس ذمہ داری کو والدین یا بچوں پر نہ ڈالیں۔ ترکی نے واضح کیا کہ صرف عمر کی حد مقرر کرنا کافی نہیں، کیونکہ اس سے بنیادی طور پر وہ ڈیزائن اور الگورتھم تبدیل نہیں ہوں گے جو پلیٹ فارم کو غیر محفوظ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس، نئی پالیسیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کی حفاظت کو پہلے سے طے شدہ ڈیفالٹ سیٹنگ کے طور پر رکھا جائے اور بچوں کی تجارتی مقاصد کے لیے "مائیکرو ٹارگٹنگ" پر سخت پابندی عائد کی جائے۔ سخن میں یہ بھی بتایا گیا کہ پابندیاں اور بَنز اکثر بائی پاس ہو جاتی ہیں، جس سے بچے زیادہ خطرناک اور غیر مانیٹرڈ پلیٹ فارمز کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے، ترکی نے تجویز پیش کی کہ کسی بھی عمر کی تصدیق کے نظام کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ پرائیویسی کے خطرات پیدا نہ کرے اور اس کے نقائص سے بچانے کے لیے واضح قانونی جرمانے اور آزاد نگرانی کا نظام ہو۔ اس کے ساتھ ہی، مصنوعی ذہانت کے چیٹ بوٹس اور دیگر لَطیفی ایپلیکیشنز کے استعمال پر بھی عمر کی پابندی اں عائد کی جا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر، بین الاقوامی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایک جامع فریم ورک تیار کرے جو بچوں کے آن لائن ماحول کو محفوظ، شفاف اور ان کے بنیادی حقوق کے مطابق بنائے.
بچوں کی آن لائن حفاظت ٹیک کمپنیوں کی ذمہ داری ڈیٹا پرائیویسی عمر کی پابندی UN انسانی حقوق
