UN Secretary-General Antonio Guterres ne UN Security Council ko Lebanon ke liye teen UNIFIL replacement options pesh kiye hain

UN Secretary-General Antonio Guterres ne UN Security Council ke 15 sadaron ke liye likhta khat mein Lebanon mein UNIFIL ke baad bhi ek uniformed UN presence zaroori manaaya hai aur teen mukhtalif options pesh kiye jo current 7,500-strong force ko replace kar saken. Ye options halki se lekar mazboot force tak phailti hain aur personnel strength 1,980 se le kar 5,525 tak ho sakti hai.

keen sucha haal hai ke UN Secretary-General Antonio Guterres ne UN Security Council ke 15 sadaron ke liye ek khat likha hai jismein unhone Lebanon mein UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon ) ke mandate ke khatam hone ke baad bhi ek musalsal UN逛逛 presence zaroori manaaya hai.

UNIFIL ki tawwunat 7,500 afrad hai jo saal ke akhir tak khatam ho jayegi. Guterres ne teen mukhtalif options pesh kiye hain jo is 7,500-strong UNIFIL ko replace kar saken. Ye options range karti hain halki presence se lekar mazboot force tak, jismein monitoring aur de-escalation ki broader capabilities shamil hain. Personnel ki tawwunat 1,980 se le kar 5,525 tak ho sakti hai.

Guterres ne likha ke March se le kar ab tak ki haalat mein, kisi bhi proposed option ke tahat, UN ke political mission ko mazboot karne aur is conflict ko long-term solution tak le jaane ke liye ek uniformed UN presence zaroori hai. Option 1: 350 unarmed military observers aur force protection ke liye armed presence ko combine karta hai, jismein chaar infantry battalions (har ek 750 troops) aur 700 troops ka force reserve shamil hai.

Is force ki tawwunat ke mutabiq, ye Blue Line poore lambai aur Litani River tak developments ko most credibly observe kar payega. Option 2: 285 unarmed military observers aur force protection ke liye armed presence, jismein do infantry battalions (har ek 750 troops) shamil hain.

Ye force Litani River aur Blue Line ke beech ke area par focus karegi aur apni physical presence ke zariye, static observation posts aur patrols se kuch parts of Blue Line ko directly monitor kar payegi. Option 3: 215 unarmed military observers aur do light infantry battalions ko combine karta hai. Ye Blue Line tak aur kai kilometers north tak developments monitor karegi, jismein critical locations par static positions aur mobile observations shamil hongay.

Guterres ne tawwunat ke khatir likha ke Option 3 ke tahat, Blue Line ki poori length ko continuously monitor karna possible nahi hai bina necessary technological support ke, aur is force ko Lebanese aur Israeli forces ke darmiyan khud ko place karne ki capacity nahi hogi jo de-escalation mein madad kar sake. Guterres ne kaha ke koi bhi future uniformed presence, medical evacuations ke liye air assets, de-mining aur engineering capacities ke saath hoने ki zaroorat hogi.

Monitoring capacity ko enhance karne ke liye radar, helicopters, drones aur satellite imagery bhi zaroori hongay. Secretary-General ne stress kiya ke consistent UN presence conflict ko de-escalate karne aur long-term stability ke liye key hai, khasosan woh southern Lebanon ke sensitive border areas mein. NCC (UNIFIL) ke current mandate 31 August 2024 tak hai lekin iske baad bhi presence zaroori hai





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