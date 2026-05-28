Iran ke Supreme Leader Mojtaba Khamenei ne kaha hai ki America aur Israel Iran ko destabilize karne ki koshish kar rahe hain. Unhone kaha hai ki ve Iran ko pressure daalne ki koshish kar rahe hain. Khamenei ne kaha hai ki Iran ke logon ne recent tensions ke samay kai baar loyalty, hope, aur resilience dikhayi hai. Unhone kaha hai ki national unity aur solidarity Iran ke key strengths hain.

US Treasury chief neyamtiyoon ki Oman ko Hormuz tolls me shamil hone par jazbaatiy sazaan deni ki dhangai hai. Iran ke Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei ne kaha hai ki America aur Israel Iran ko destabilize karne ki koshish kar rahe hain.

Unhone state television par ek likhit massage padhaya. Khamenei ne kaha ki dushman kee blind plan ke baad imposd war, economic pressure, aur political aur propaganda siege, hain ki Iran mein division aur disintegration paida karne ki koshish kar rahe hain. Inka matlab hai ki ve military defeats ka jawaab den aur nation ko apne paayon par laane ki koshish kar rahe hain. Mojtaba Khamenei, 56, ne apne pita, Supreme Leader Ali Khamenei ki jagah le li hai.

Ali Khamenei ko February 28 ko US-Israeli strikes mein mara gaya tha. Iran ke Supreme Leader Mojtaba Khamenei ne logon se kahaa hai ki ve national unity aur cohesion ko banaye rakhne ke liye koshish karein. Unhone kaha hai ki Iran ke dushman log division aur social unrest paida karne ki koshish kar rahe hain. Unhone kaha hai ki ve Iran ko pressure daalne ke liye koshish kar rahe hain.

Khamenei ne kaha hai ki Iran ke dushman log ne war, economic pressure, propaganda, aur sanctions ke tareeke se Iran par attack kiya hai. Ab ve internal discord paida karne ki koshish kar rahe hain. Unhone kaha hai ki ve Iran ko weaken karne ki koshish kar rahe hain. Iran ke Supreme Leader Mojtaba Khamenei ne kaha hai ki Iran ke logon ne recent tensions ke samay kai baar loyalty, hope, aur resilience dikhayi hai.

Unhone kaha hai ki Iran ke logon ne America aur Israel ko clear message diya hai. Khamenei ne kaha hai ki national unity aur solidarity Iran ke key strengths hain. Unhone kaha hai ki ve Iran ko confront karne ke liye vital elements hain





