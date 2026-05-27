WHO نے ایبولہ اور ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو کی جنگ کے ممکنہ تباہ کن تصادم کا خدشہ ظاہر کیا؛ ایران-امریکہ کی سفارتی پیش رفت پر سرکاری میڈیا کی معلومات پر امریکی حکام کی سخت تنبیہ

عالمی صحت کی تنظیم ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں جاری جنگ اور ایبولہ کے سنگین امتزاج کے خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جبکہ ایرانی سرکاری ذرائع نے امریکہ کے ساتھ مفاہمت کے غیر رسمی فریم ورک کی خبریں دیں، جنہیں وائٹ ہاؤس نے جھوٹا دعویٰ قرار دیا۔
عالمی صحت کی تنظیم ( WHO ) نے ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں جاری جنگ اور ایبولہ وبا کے درمیان ممکنہ "تباہ کن تصادم" کے خطرے پر زور دیا ہے۔ اس علاقے میں جاری مسلح تنازعات کی وجہ سے صحت کی بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور ایبولہ کے مریضوں تک طبی سہولیات کی رسائی میں شدید رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس نتیجے کے تحت مریضوں کی موت کی شرح میں نمایاں اضافہ متوقع ہے اور بین الاقوامی برادری کو فوری طور پر ایک متحد ردعمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ WHO کے ترجمان نے بتایا کہ ایبولہ ایک شدید اخلال پیدا کرنے والی بیماری ہے، جس کی رسائی کے لیے مخصوص بائیو سیفٹی لیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم جنگ کے سبب لیبارٹریوں اور ایپیڈیمالوجیکل نگرانی کے نظام خراب ہو گئے ہیں، جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، جنگ کی وجہ سے انسانی نقل و حرکت میں تیز رفتار اضافہ ہوا ہے، جس سے مریضوں اور حاملین کی غیر محفوظ طرزِ زندگی کے باعث ایبولہ کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ WHO نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بحران کو فوری طور پر اجاگر کریں اور شدید طبی امداد، پناہ گزینوں کی حفاظتی کیمپس اور ایبولہ کیلئے مخصوص ویکسین اور اینٹی وائرل ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ دوسری جانب، ایرانی سرکاری نشریاتی ادارہ "ایسری لِیگِلِیٹد پرنٹ" نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ ایک غیر رسمی فریم ورک تیار کیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کیلئے ایک ممکنہ مفاہمت نامہ (MOU) تیار کیا جا رہا ہے۔ اس فریم ورک میں تجارتی سمندری راستے، خاص طور پر ہرمز خلیج کے ذریعے تجارتی شپنگ کی بحالی کے لیے ایک ماہ کے اندر داخلے کی سطح کو طے کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی فوجی فورسز ایران کے نزدیک کے علاقوں سے انخلاء کر دیں گے اور تجویز کردہ معاہدے کے تحت بحری رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اس خبر کے ردِعمل میں وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر (اب ایکس) پر واضح کیا کہ یہ معلومات "مکمل طور پر ساختی" ہے اور ایرانی سرکاری میڈیا کی طرزِ بیان پر اعتماد نہ کرنے کی سخت تنبیہ کی۔ مزید برآں، ایران کی ریاستی ٹیلیکاسٹ نے بتایا کہ اس فریم ورک میں فوجی جہازوں کو باہر رکھا گیا ہے اور ہرمز خلیج میں شپنگ ٹریفک کے انتظام کے لیے ایران، عمان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ تاہم اس نے کہا کہ یہ فریم ورک ابھی تک حتمی شکل نہیں اختیار کر سکا اور کوئی بھی قدم صرف حقیقی تصدیق کے بعد ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر حتمی معاہدہ 60 دن کے اندر طےپذیر ہو جاتا ہے تو اسے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی پابند قرارداد کے ذریعے سراہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں خبریں ایک ہی وقت میں بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن چکی ہیں۔ ایک طرف ایبولہ اور جنگ کے ممکنہ تباہ کن امتزاج کے نتائج انسانی جانوں کے لیے خطرناک ہیں اور اس کے لیے فوری عالمی مداخلت کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ کے مابین تعلقات میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی خبریں اس خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور تجارتی راستوں کو دوبارہ کھولنے کی امید پیدا کرتی ہیں۔ تاہم، سفید گھر کی سنگین تنبیہ اور اس معاملے کی غیر تصدیق شدہ نوعیت اس پیش رفت کے تحفظ پر سوال کھڑے کرتی ہے۔ اس وقت عالمی برادری کو دونوں امور پر متوازی طور پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی: ایبولہ وبا اور جنگ کے باعث پیدا ہونے والے انسانی بحران کو روکنے کے لیے فوری طبی اور انسانی امداد فراہم کرنا، اور ساتھ ہی سفارتی خطوں میں شفاف اور مستند معلومات کی بنیاد پر سائنسی مذاکرات کو بڑھانا تاکہ خطے میں طویل عرصے کی امن اور استحکام کی راہ ہموار ہو سکے.
