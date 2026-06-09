Xiaomi نے پاکستان میں Redmi Watch 6 کا آغاز کیا ہے۔ Redmi Watch 6 کی قیمتیں تقریباً Rs. 27,499 ہیں۔
Xiaomi نے پاکستان میں Redmi Watch 6 کا آغاز کیا ہے۔ Redmi Watch 6 کی قیمت تقریباً Rs. 27,499 ہے۔ Redmi Watch 6 میں 2.07 انچ کا AMOLED ڈسپلے ہے جس میں سلیم bezels ہیں، 432 x 514 پکسلز کی ریزولوشن اور 60Hz کی ریفریش ریٹ ہے۔ اس ڈسپلے میں 1500 نٹس کی اعلیٰ روشنی کی مود ہے اور اس کی اوسط روشنی 2000 نٹس تک پہنچ سکتی ہے تاکہ وزیبلٹی بہتر ہو سکے۔ Redmi Watch 6 کی لمبائی 46.
45 x 40.03 x 9.94mm ہے، اس میں سٹرپ اور پروٹھوں کے بغیر۔ اس کا TPU سٹرپ وریسٹ سائزوں کو 135mm سے 205mm تک فٹ ہوتا ہے اور اس میں فٹنگ ہیڈ مکیونم ہے۔ Redmi Watch 6 تین رنگوں میں دستیاب ہے: Glacier Blue، Silver Gray، اور Obsidian Black۔ Redmi Watch 6 کو ایک 550mAh کی بٹری سے بھرایا گیا ہے جو Xiaomi کے مطابق عام استعمال کے حالات میں 24 دن تک چل سکتی ہے۔ بٹری کی کارکردگی استعمال شدہ تنظیموں، ڈسپلے استعمال، ٹریکنگ فچرز، اور بلوتھ کالنگ پر انحصار کرتے ہوئے مختلف ہو سکتی ہے۔ Redmi Watch 6 میں بلوتھ کالنگ کی حمایت ہے اور اس میں ایک بنے ہوئے اسپیکر، ڈبل میکروفونز، بلوتھ 5.4 کی कनیکٹیویٹی، اور 512MB کی اندرونی سٹوریج ہے۔ اس میں ایک ہارٹ ریٹ سینسر بھی ہے جو ناکے کی سطحوں کو بھی ٹریک کرتا ہے، ساتھ ہی ایک ایسکلیم میٹر، گائرو سکوپ، ایمبیئنٹ لائٹ سینسر، اور الیکٹرانک کمپاس بھی ہے۔ Redmi Watch 6 میں 150 سے زائد کھیلوں کے ماڈز، سونے کی ریکارڈنگ، استرس کا انضباط، سانس کی تجربہ، خواتین کی صحت کی ریکارڈنگ، اور موسم کی اپ ڈیٹس کی حمایت ہے۔ اس میں بنے ہوئے GNSS کی حمایت ہے جس میں GPS، Galileo، GLONASS، BeiDou، اور QZSS کی پوزیشننگ سسٹم ہیں جو کہ روزمرہ کے Activities کے دوران موزوں مقام کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ اس میں 5ATM کی پانی کی مزاحمت ہے جو کہ روزمرہ کے پانی کے استعمال اور مخصوص پانی کے Activities کے لیے موزوں ہے جب کہ اسے Xiaomi کے ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے۔ Redmi Watch 6 Xiaomi HyperOS پر چلتی ہے اور یہ Android 8.0 یا بعد کے ورژن اور iOS 12.0 یا بعد کے ورژن پر کام کرتی ہے۔ مزید خصوصیات میں موسیقی اور کیمرے کے کنٹرول، Find My Phone کی خصوصیت، Always-on Display کی حمایت، اور وائس ایسسٹنٹ کی سہولت شامل ہیں۔ ریٹیل پیکیج میں Redmi Watch 6 کا سمارٹ واچ، ایک مگنیٹک چارجنگ کبل، ایک یوزر مینول، اور وارنٹی ہدایات شامل ہیں
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