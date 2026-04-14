Xiaomi کا فوڈ سیکٹر میں داخلہ: آئس کریم لانچ نے سب کو حیران کر دیا

Xiaomi نے اپنی 2026 ویلیوز کانفرنس میں آئس کریم متعارف کروا کر سب کو حیران کر دیا، الیکٹرانکس سے آگے خوراک کے کاروبار میں قدم رکھا۔ زیادہ مانگ کی وجہ سے لانچ کے فوراً بعد آئس کریم ختم ہوگئی۔
کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ اپنی لانچ کے فوراً بعد ہی، زیادہ مانگ کی وجہ سے آئس کریم ختم ہو گئی۔ Xiaomi نے 2026 ویلیوز کانفرنس میں ایک غیر معمولی نئی مصنوعات، آئس کریم متعارف کروا کر سب کو حیران کر دیا، الیکٹرانکس سے آگے بڑھ کر خوراک کے کاروبار میں قدم رکھا۔ یہ پروڈکٹ کیفے ٹیریا کے شیف بِن جیا باؤ نے تیار کی تھی، اور اس کا نسخہ ٹوفو طرز کی آئس کریم سے متاثر ہے اور اس میں باجرہ شامل ہے، جو اکثر Xiaomi کی برانڈ شناخت سے منسلک ہوتا ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے، باجرے کو بھاپ دی جاتی ہے، دودھ کے ساتھ پیسٹ میں ملا کر، پھر بناوٹ اور ذائقے کے لیے باجرے کے دانوں سے سجایا جاتا ہے۔ Xiaomi نے کہا کہ ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے نسخے کو تین مراحل میں بہتر بنایا گیا۔ تقریب کی تصاویر میں آئس کریم مشین پر مینگنیو کی برانڈنگ بھی دکھائی گئی، جس سے ممکنہ شراکت داری کا پتہ چلتا ہے۔ Xiaomi نے 2015 سے اپنا اندرونی کیفے ٹیریا چلایا ہے، جس میں پیشہ ور شیف اور عملہ براہ راست کمپنی کے ذریعہ ملازم ہے۔ لانچ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی، صارفین مذاق کر رہے تھے کہ 'الٹرا' یا 'یوتھ ایڈیشن' جیسے ورژنز کی کمی ہے۔
Xiaomi کی جانب سے فوڈ انڈسٹری میں داخل ہونے کا یہ فیصلہ ایک اہم قدم ہے، جو کمپنی کی مصنوعات کی حد کو متنوع بنانے اور صارفین کے لیے نئے تجربات پیش کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ آئس کریم کی تیاری میں باجرے کا استعمال Xiaomi کی اپنی برانڈ ویلیوز کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جو صحت مند اور پائیدار اجزاء کے استعمال پر زور دیتا ہے۔ کمپنی کا یہ اقدام مارکیٹ میں ایک نیا رجحان پیدا کر سکتا ہے، جہاں دیگر ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی فوڈ سیکٹر میں داخل ہونے کا سوچ سکتی ہیں۔
اس نئی مصنوعات کے بارے میں صارفین کے ردعمل نے کمپنی کو مزید حوصلہ افزائی کی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ Xiaomi کے صارفین نئی مصنوعات کو آزمانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کتنے پرجوش ہیں۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے اس آئس کریم کے مختلف ورژنز اور ذائقوں کی تجویز پیش کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی مستقبل میں مزید تخلیقی اور متنوع مصنوعات تیار کرنے کی کوشش کرے گی۔ Xiaomi کا فوڈ انڈسٹری میں داخل ہونا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر چین جیسی بڑی مارکیٹ میں جہاں صارفین نئی مصنوعات اور تجربات کو آزمانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس اقدام سے Xiaomi کو اپنے برانڈ کی پہنچ کو بڑھانے، نئے صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا۔ مزید برآں، یہ کمپنی کو دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ مقابلے میں ایک منفرد مقام حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ Xiaomi کی جانب سے آئس کریم لانچ کرنے کا اقدام نہ صرف کمپنی کے لیے بلکہ پورے ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے ایک دلچسپ موڑ ہے۔
آئس کریم کی تیاری میں Xiaomi کی جانب سے اپنائی گئی حکمت عملی قابل ذکر ہے۔ کمپنی نے اپنے اندرونی وسائل کا استعمال کیا، ایک تجربہ کار شیف کی خدمات حاصل کیں، اور ایک ایسا نسخہ تیار کیا جو اس کی برانڈ شناخت کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ، ممکنہ شراکت داری کے ذریعے، کمپنی نے مارکیٹ میں اپنی مصنوعات کی دستیابی اور تقسیم کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ Xiaomi کا فوڈ انڈسٹری میں قدم رکھنا ایک طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے، جس کا مقصد صارفین کے لیے ایک مکمل تجربہ فراہم کرنا ہے۔ کمپنی مستقبل میں مختلف قسم کی فوڈ مصنوعات متعارف کروا سکتی ہے، جو اس کے برانڈ کی ساکھ کو مزید مضبوط کریں گی۔ اس کے علاوہ، Xiaomi کا یہ اقدام ٹیکنالوجی اور خوراک کے شعبوں کے درمیان ایک نیا تعلق پیدا کر سکتا ہے، جو دیگر کمپنیوں کو بھی اس طرح کے اقدامات کرنے کی ترغیب دے گا۔ اس طرح، Xiaomi نہ صرف ایک ٹیکنالوجی کمپنی رہے گی بلکہ ایک طرز زندگی کی کمپنی بھی بنے گی، جو صارفین کو مختلف قسم کی مصنوعات اور خدمات فراہم کرے گی۔
Xiaomi آئس کریم فوڈ لانچ ٹیکنالوجی باجرہ مینگنیو چین
